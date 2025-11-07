Коли Китай атакує Тайвань — дані інсайдерів
Категорія
Світ
Дата публікації

Коли Китай атакує Тайвань — дані інсайдерів

Коли Китай атакує Тайвань — дані інсайдерів
Джерело:  Bild

Німецьке видання BILD від своїх джерел в західних розвідках дізналося, що Китай активно готується до вторгнення на Тайвань, яке може початися уже в листопаді 2026 року. 

Головні тези:

  • Дії КНР будуть залежати від ситуації в США.
  • Росія уже допомагає Китаю готуватися до потенційного вторгнення.

Що відомо про плани Китаю

Як стверджують інсайдери журналістів, вторгнення може розпочатися в тому випадку, якщо проміжні парламентські вибори у США в листопаді наступного року призведуть до політичної кризи і внутрішніх заворушень в Штатах.

Китайська влада буде розцінювати потенційну політичну кризу в Америці, спровоковану незгодою однієї з партій із результатами виборів, як шанс розпочати війну, поки офіційний Вашингтон вирішує власні проблеми.

З коментарем виступив аналітик Май-Брітт Штумбаум.

Він звернув увагу на те, що Китай модернізує велику кількість цивільних поромів для військових цілей.

Ба більше, офіційний Пекін має намір побудувати понад 70 великих поромів до кінця 2026 року.

Країна вибере військове вторгнення, якщо Сі Цзіньпін вважатиме, що анексія Тайваню неможлива в інший спосіб, — прогнозує аналітик.

Згідно з даними ЗМІ, країна-агресорка Росія допомагає Китаю готувати вторгнення на Тайвань.

Насамперед диктатор Путін постачає КНР техніку і технології для проведення морських і повітряних десантних операцій.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США готуються до майже "неминучого" вторгнення Китаю на Тайвань
Гегсет
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Тайвань масштабує розробку морських дронів за прикладом України
дрон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай готується до нападу на Тайвань за допомогою Росії — як саме
Сі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?