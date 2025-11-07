Коли Китай атакує Тайвань — дані інсайдерів

Німецьке видання BILD від своїх джерел в західних розвідках дізналося, що Китай активно готується до вторгнення на Тайвань, яке може початися уже в листопаді 2026 року.

Що відомо про плани Китаю

Як стверджують інсайдери журналістів, вторгнення може розпочатися в тому випадку, якщо проміжні парламентські вибори у США в листопаді наступного року призведуть до політичної кризи і внутрішніх заворушень в Штатах.

Китайська влада буде розцінювати потенційну політичну кризу в Америці, спровоковану незгодою однієї з партій із результатами виборів, як шанс розпочати війну, поки офіційний Вашингтон вирішує власні проблеми.

З коментарем виступив аналітик Май-Брітт Штумбаум.

Він звернув увагу на те, що Китай модернізує велику кількість цивільних поромів для військових цілей.

Ба більше, офіційний Пекін має намір побудувати понад 70 великих поромів до кінця 2026 року.

Країна вибере військове вторгнення, якщо Сі Цзіньпін вважатиме, що анексія Тайваню неможлива в інший спосіб, — прогнозує аналітик. Поширити

Згідно з даними ЗМІ, країна-агресорка Росія допомагає Китаю готувати вторгнення на Тайвань.