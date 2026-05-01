Трамп принял новые санкции против высокопоставленных чиновников Кубы

Как сообщили в Белом доме, президент Дональд Трамп 1 мая ввел новые санкции против высокопоставленных кубинских чиновников.

Трамп ввел новые санкции против Кубы

Трамп подписал указ, вводящий «новые санкции против организаций, лиц или аффилированных лиц, поддерживающих аппарат безопасности кубинского режима, являются соучастниками правительственной коррупции или серьезных нарушений прав человека», — говорится в информационном бюллетене Белого дома.

В то же время, объекты санкций не называются.

Приказ также позволяет Государственному департаменту и Министерству финансов налагать еще более строгие экономические санкции на любого, кто связан с подсанкционными лицами.

Это часть продолжающейся уже несколько месяцев кампании Вашингтона, направленной на усиление экономического давления на остров.

Трамп неоднократно угрожал принять меры против левого правительства Кубы, блокируя поставки топлива и финансирование. Куба, десятилетиями находящаяся под жестким американским эмбарго, в последние недели страдает от массовых отключений электроэнергии из-за прекращения поставок нефти и топлива.