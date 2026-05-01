Трамп принял новые санкции против высокопоставленных чиновников Кубы
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Как сообщили в Белом доме, президент Дональд Трамп 1 мая ввел новые санкции против высокопоставленных кубинских чиновников.

Главные тезисы

  • Санкции против высокопоставленных чиновников Кубы введены Трампом с целью давления на режим и усиления экономического давления.
  • Новые меры направлены на организации и лиц, поддерживающих аппарат безопасности кубинского режима, участвующих в коррупции или нарушениях прав человека.

Трамп подписал указ, вводящий «новые санкции против организаций, лиц или аффилированных лиц, поддерживающих аппарат безопасности кубинского режима, являются соучастниками правительственной коррупции или серьезных нарушений прав человека», — говорится в информационном бюллетене Белого дома.

В то же время, объекты санкций не называются.

Приказ также позволяет Государственному департаменту и Министерству финансов налагать еще более строгие экономические санкции на любого, кто связан с подсанкционными лицами.

Это часть продолжающейся уже несколько месяцев кампании Вашингтона, направленной на усиление экономического давления на остров.

Трамп неоднократно угрожал принять меры против левого правительства Кубы, блокируя поставки топлива и финансирование. Куба, десятилетиями находящаяся под жестким американским эмбарго, в последние недели страдает от массовых отключений электроэнергии из-за прекращения поставок нефти и топлива.

Эти шаги вызвали обсуждение возможных военных действий США для свержения коммунистического режима на Кубе. В марте Трамп заявил, что США «намерены разобраться с Ираном, прежде чем заняться Кубой».

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?