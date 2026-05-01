Трамп объявил о повышении пошлин на автомобили из Евросоюза
Президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на импортируемые из Евросоюза автомобили, обвинив Брюссель в невыполнении торгового соглашения.

Главные тезисы

  • Трамп повысил пошлины на авто из ЕС из-за невыполнения торгового соглашения.
  • Тариф на машины будет увеличен до 25%, но не затронет производство в США.

Трамп поднял пошлины на авто из ЕС

Об этом он написал 1 мая в своей соцсети Truth Social.

Рад объявить, что, учитывая, что Европейский Союз не соблюдает наше полностью согласованное торговое соглашение, на следующей неделе я повышу тарифы, которые будут взиматься с Европейского Союза за легковые автомобили и грузовики, ввозимые в Соединенные Штаты.

Трамп не объяснил, как именно ЕС нарушает соглашение.

По словам Трампа, тариф будет повышен до 25%. В то же время он уточнил, что при производстве авто «на заводах в США тарифов не будет».

Трамп добавил, что сейчас в США продолжается строительство многих автомобильных заводов с рекордным объемом инвестиций более чем в 100 млрд дол.

Эти заводы, на которых работают американские рабочие, скоро откроются. Никогда еще не было ничего похожего на происходящее в Америке сегодня!

