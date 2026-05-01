Трамп объявил о повышении пошлин на автомобили из Евросоюза

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на импортируемые из Евросоюза автомобили, обвинив Брюссель в невыполнении торгового соглашения.
Главные тезисы
- Трамп повысил пошлины на авто из ЕС из-за невыполнения торгового соглашения.
- Тариф на машины будет увеличен до 25%, но не затронет производство в США.
Трамп поднял пошлины на авто из ЕС
Об этом он написал 1 мая в своей соцсети Truth Social.
Трамп не объяснил, как именно ЕС нарушает соглашение.
Трамп добавил, что сейчас в США продолжается строительство многих автомобильных заводов с рекордным объемом инвестиций более чем в 100 млрд дол.
Эти заводы, на которых работают американские рабочие, скоро откроются. Никогда еще не было ничего похожего на происходящее в Америке сегодня!
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-