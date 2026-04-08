Трамп угрожает бешеными пошлинами странам-поставщикам оружия для Ирана
Президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами в 50% странам, поставляющим военное оружие Ирану.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп грозит ввести пошлины в размере 50% на страны, поставляющие военное снаряжение Ирану.
  • Президент США не планирует делать исключений или уступок в этом вопросе.

Трамп угрожает пошлинами союзникам Ирана

О Трампе заявил в своей соцсети Truth Social.

Страна, снабжающая военное оружие Ирана, будет немедленно обложена пошлинами в размере 50% на все товары, продаваемые Соединенным Штатам Америки.

Президент США заверил, что ни для кого не будет делать исключений.

Никаких исключений или увольнений не будет.

8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты согласились на двухнедельное прекращение огня с Ираном. В этот период стороны должны провести переговоры по заключению полноценного мирного соглашения.

Также Трамп заявил, что США одержали "полную и окончательную победу" после заключения соглашения с Ираном о двухнедельном прекращении огня.

