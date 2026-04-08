Трамп угрожает бешеными пошлинами странам-поставщикам оружия для Ирана

Трамп угрожает пошлинами союзникам Ирана

О Трампе заявил в своей соцсети Truth Social.

Страна, снабжающая военное оружие Ирана, будет немедленно обложена пошлинами в размере 50% на все товары, продаваемые Соединенным Штатам Америки. Дональд Трамп Президент США

Президент США заверил, что ни для кого не будет делать исключений.

Никаких исключений или увольнений не будет.

Пост Трампа

8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты согласились на двухнедельное прекращение огня с Ираном. В этот период стороны должны провести переговоры по заключению полноценного мирного соглашения.