Трамп погрожує скаженими митами країнам-постачальникам зброї для Ірану

Президент США Дональд Трамп пригрозив митами у 50% країнам, які постачають військову зброю Ірану.

Трамп погрожує митами союзникам Ірану

Про Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social.

Країна, яка постачає військову зброю Ірану, буде негайно обкладена митами у розмірі 50% на всі товари, що продаються Сполученим Штатам Америки. Дональд Трамп Президент США

Президент США запевнив, що ні для кого не робитиме винятків.

Жодних винятків чи звільнень не буде.

Пост Трампа

8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном. У цей період сторони мають провести переговори щодо укладення повноцінної мирної угоди.