Трамп оголосив про значний прогрес у переговорах з Іраном

За словами американського лідера Дональда Трампа, його команда налаштована тісно співпрацювати з Іраном для остаточного завершення війни на Близькому Сході. Багатьох компромісів на цьому шляху вже вдалося досягти.

Трамп описав хід перемовин з Іраном

Сполучені Штати будуть тісно співпрацювати з Іраном, який, як ми встановили, пройшов через процес зміни режиму, що виявиться дуже плідним! Збагачення урану не відбуватиметься, і Сполучені Штати, спільно з Іраном, викопають та вивезуть весь глибоко закопаний (бомбардувальники B-2) ядерний "пил"... Дональд Трамп Президент США

Як зазначив очільник Білого дому, наразі його команда продовжує переговори з офіційним Тегераном з приводу інших важливих питань.

Насамперед у центрі уваги — скасування мит і санкцій проти Ірану, якщо він згодиться на вимоги США.

Багато з 15 пунктів вже було узгоджено, — наголосив американський лідер.

На цьому тлі Дональд Трамп попередив, що над територією Ірану здійснюється дуже ретельне супутникове спостереження.