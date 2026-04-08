Трамп оголосив про значний прогрес у переговорах з Іраном

За словами американського лідера Дональда Трампа, його команда налаштована тісно співпрацювати з Іраном для остаточного завершення війни на Близькому Сході. Багатьох компромісів на цьому шляху вже вдалося досягти.
Головні тези:
- Тривають переговори щодо пом'якшення тарифів і санкцій.
- Іран запевнив США, що збагачення урану не буде.
Трамп описав хід перемовин з Іраном
Як зазначив очільник Білого дому, наразі його команда продовжує переговори з офіційним Тегераном з приводу інших важливих питань.
Насамперед у центрі уваги — скасування мит і санкцій проти Ірану, якщо він згодиться на вимоги США.
На цьому тлі Дональд Трамп попередив, що над територією Ірану здійснюється дуже ретельне супутникове спостереження.
За словами очільника Білого дому, з моменту припинення бойових дій нічого не було порушено.
