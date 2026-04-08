Трамп оголосив про значний прогрес у переговорах з Іраном
За словами американського лідера Дональда Трампа, його команда налаштована тісно співпрацювати з Іраном для остаточного завершення війни на Близькому Сході. Багатьох компромісів на цьому шляху вже вдалося досягти.

Головні тези:

  • Тривають переговори щодо пом'якшення тарифів і санкцій. 
  • Іран запевнив США, що збагачення урану не буде.

Трамп описав хід перемовин з Іраном

Сполучені Штати будуть тісно співпрацювати з Іраном, який, як ми встановили, пройшов через процес зміни режиму, що виявиться дуже плідним! Збагачення урану не відбуватиметься, і Сполучені Штати, спільно з Іраном, викопають та вивезуть весь глибоко закопаний (бомбардувальники B-2) ядерний "пил"...

Як зазначив очільник Білого дому, наразі його команда продовжує переговори з офіційним Тегераном з приводу інших важливих питань.

Насамперед у центрі уваги — скасування мит і санкцій проти Ірану, якщо він згодиться на вимоги США.

Багато з 15 пунктів вже було узгоджено, — наголосив американський лідер.

На цьому тлі Дональд Трамп попередив, що над територією Ірану здійснюється дуже ретельне супутникове спостереження.

За словами очільника Білого дому, з моменту припинення бойових дій нічого не було порушено.

