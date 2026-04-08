Трамп объявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном

По словам американского лидера Дональда Трампа, его команда настроена тесно сотрудничать с Ираном для окончательного завершения войны на Ближнем Востоке. Многих компромиссов на этом пути уже удалось добиться.

Трамп описал ход переговоров с Ираном

Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном, который, как мы установили, прошел через процесс смены режима, что окажется очень плодотворным! Обогащение урана не будет, и Соединенные Штаты, совместно с Ираном, выкопают и вывезут всю глубоко зарытую (бомбардировщики B-2) ядерную "пыль"... Дональд Трамп Президент США

Как отметил глава Белого дома, его команда продолжает переговоры с официальным Тегераном по поводу других важных вопросов.

Прежде всего, в центре внимания — отмена пошлин и санкций против Ирана, если он согласится на требования США.

Многие из 15 пунктов уже были согласованы, — подчеркнул американский лидер.

На этом фоне Дональд Трамп предупредил, что над территорией Ирана производится очень тщательное спутниковое наблюдение.