Трамп объявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном
По словам американского лидера Дональда Трампа, его команда настроена тесно сотрудничать с Ираном для окончательного завершения войны на Ближнем Востоке. Многих компромиссов на этом пути уже удалось добиться.

Главные тезисы

  • Продолжаются переговоры касательно смягчения тарифов и санкций.
  • Иран заверил США, что обогащения урана не будет.

Трамп описал ход переговоров с Ираном

Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном, который, как мы установили, прошел через процесс смены режима, что окажется очень плодотворным! Обогащение урана не будет, и Соединенные Штаты, совместно с Ираном, выкопают и вывезут всю глубоко зарытую (бомбардировщики B-2) ядерную "пыль"...

Дональд Трамп

Как отметил глава Белого дома, его команда продолжает переговоры с официальным Тегераном по поводу других важных вопросов.

Прежде всего, в центре внимания — отмена пошлин и санкций против Ирана, если он согласится на требования США.

Многие из 15 пунктов уже были согласованы, — подчеркнул американский лидер.

На этом фоне Дональд Трамп предупредил, что над территорией Ирана производится очень тщательное спутниковое наблюдение.

По словам главы Белого дома, с момента прекращения боевых действий ничего не было нарушено.

