Трамп оголосив про підвищення мит на автомобілі з Євросоюзу

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення тарифів на автомобілі, що імпортуються з Євросоюзу, звинувативши Брюссель у невиконанні торговельної угоди.

Про це він написав 1 травня у своїй соцмережі Truth Social.

Радий оголосити, що, з огляду на те, що Європейський Союз не дотримується нашої повністю узгодженої торговельної угоди, наступного тижня я підвищу тарифи, які стягуватимуться з Європейського Союзу за легкові автомобілі та вантажівки, що ввозяться до Сполучених Штатів. Дональд Трамп Президент США

Трамп не пояснив, як саме ЄС порушує угоду.

За словами Трампа, тариф буде підвищено до 25%. Водночас він уточнив, що за умови виробництва авто «на заводах у США тарифів не буде».

Трамп додав, що нині у США триває будівництво багатьох автомобільних заводів із рекордним обсягом інвестицій у понад 100 млрд дол.