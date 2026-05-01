Трамп оголосив про підвищення мит на автомобілі з Євросоюзу

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення тарифів на автомобілі, що імпортуються з Євросоюзу, звинувативши Брюссель у невиконанні торговельної угоди.
Головні тези:
- Трамп анонсував підвищення мит на автомобілі, що імпортуються з Євросоюзу через невиконання угоди.
- Тариф на авто з ЄС буде підвищено до 25%, але не зачіпатиме виробництво в США.
- Президент США наголосив на будівництві автомобільних заводів у країні з рекордними інвестиціями.
Трамп підняв мита на авто з ЄС
Про це він написав 1 травня у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп не пояснив, як саме ЄС порушує угоду.
Трамп додав, що нині у США триває будівництво багатьох автомобільних заводів із рекордним обсягом інвестицій у понад 100 млрд дол.
Ці заводи, на яких працюють американські робітники, скоро відкриються. Ніколи ще не було нічого схожого на те, що відбувається в Америці сьогодні!
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-