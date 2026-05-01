Трамп оголосив про підвищення мит на автомобілі з Євросоюзу

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення тарифів на автомобілі, що імпортуються з Євросоюзу, звинувативши Брюссель у невиконанні торговельної угоди.

Головні тези:

  • Трамп анонсував підвищення мит на автомобілі, що імпортуються з Євросоюзу через невиконання угоди.
  • Тариф на авто з ЄС буде підвищено до 25%, але не зачіпатиме виробництво в США.
  • Президент США наголосив на будівництві автомобільних заводів у країні з рекордними інвестиціями.

Про це він написав 1 травня у своїй соцмережі Truth Social.

Радий оголосити, що, з огляду на те, що Європейський Союз не дотримується нашої повністю узгодженої торговельної угоди, наступного тижня я підвищу тарифи, які стягуватимуться з Європейського Союзу за легкові автомобілі та вантажівки, що ввозяться до Сполучених Штатів.

Трамп не пояснив, як саме ЄС порушує угоду.

За словами Трампа, тариф буде підвищено до 25%. Водночас він уточнив, що за умови виробництва авто «на заводах у США тарифів не буде».

Трамп додав, що нині у США триває будівництво багатьох автомобільних заводів із рекордним обсягом інвестицій у понад 100 млрд дол.

Ці заводи, на яких працюють американські робітники, скоро відкриються. Ніколи ще не було нічого схожого на те, що відбувається в Америці сьогодні!

