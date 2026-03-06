США не збираються повертати компаніям незаконно зібрані мита

Справа про незаконні мита Трампа: що відомо

Митні посадовці відхиляють спроби компаній повернути платежі за митами, запровадженими на підставі надзвичайних повноважень, які використав президент США Дональд Трамп. Це залишає бізнес у невизначеності та підштовхує ще більше справ до судів.

Після того як минулого місяця найвищий суд США постановив, що Трамп не мав повноважень запроваджувати свої ключові тарифи на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), компанії не були впевнені, як саме домагатися повернення сплачених мит.

Компанії подають до Митно-прикордонної служби США (CBP) декларації з переліком товарів, що імпортуються, та відповідними тарифними кодами, серед іншого. Вони сплачують попередньо оцінену суму, після чого CBP остаточно визначає платіж і автоматично "закриває" декларацію через 314 днів, хоча може закривати записи вручну й раніше.

У межах процедури, що називається Post Summary Correction, компанії можуть виправляти подані дані та ретроспективно вносити зміни до декларацій, які ще офіційно не закриті. Поширити

Багато компаній поспішили подати такі виправлення, щоб прибрати коди тарифів IEEPA зі своїх імпортних записів і отримати повернення коштів.

Однак CBP відхиляє ці подання, кажуть джерела. Також відомство призупиняє розгляд протестів, які компанії подають, щоб отримати повернення мит за IEEPA для декларацій, які CBP уже "ліквідувала", повідомили співрозмовники.

Ці дії відбуваються на тлі прагнення адміністрації Трампа зберегти 150 млрд дол, отриманих завдяки митам за IEEPA, і затягнути повернення коштів, що зменшили б доходи, які президент обіцяв використати для податкових відшкодувань і скорочення держборгу.

Після рішення суду міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що повернення коштів "може розтягнутися на тижні, місяці, роки. Маю відчуття, що американці цього не побачать".

Раніше Суд США зобов'язав уряд повернути гроші імпортерам, які сплачували незаконні мита президента США Дональда Трампа.