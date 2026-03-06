США не собираются возвращать компаниям незаконно собранные пошлины
Категория
Экономика
Дата публикации

США не собираются возвращать компаниям незаконно собранные пошлины

США
Читати українською
Источник:  The Financial Times

Правительство США отказывается возвращать пошлины, которые Верховный суд признал незаконными: администрация Дональда Трампа пытается сохранить до 150 млрд долл. спорных сборов.

Главные тезисы

  • Правительство США отказывается возвращать компаниям незаконно собранные пошлины, признанные недействительными Верховным судом.
  • Компании, уплачивавшие незаконные пошлины на основании полномочий Трампа, сталкиваются с трудностями в возврате уплаченных средств.

Дело о незаконных пошлинах Трампа: что известно

Таможенные чиновники отклоняют попытки компаний вернуть платежи по пошлинам, введенным на основании чрезвычайных полномочий, которые использовал президент США Дональд Трамп. Это оставляет бизнес в неопределенности и подталкивает еще большее дело к судам.

После того, как в прошлом месяце высший суд США постановил, что Трамп не имел полномочий вводить свои ключевые тарифы на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), компании не были уверены, как именно добиваться возврата уплаченных пошлин.

Компании подают в Таможенно-пограничную службу США (CBP) декларации с перечнем импортируемых товаров и соответствующими тарифными кодами, среди прочего. Они оплачивают предварительно оцененную сумму, после чего CBP окончательно определяет платеж и автоматически "закрывает" декларацию через 314 дней, хотя может закрывать записи вручную и раньше.

В рамках процедуры, называемой Post Summary Correction, компании могут исправлять данные и ретроспективно вносить изменения в декларации, которые еще официально не закрыты.

Многие компании поспешили предоставить такие исправления, чтобы убрать коды тарифов IEEPA из своих импортных записей и получить возврат средств.

Однако CBP отвергает эти представления, говорят источники. Также ведомство приостанавливает рассмотрение протестов, которые компании представляют, чтобы получить возврат пошлин за IEEPA для деклараций, которые CBP уже "ликвидировала", сообщили собеседники.

Эти действия происходят на фоне стремления администрации Трампа сохранить 150 млрд долл., полученных благодаря пошлинам за IEEPA, и затянуть возврат средств, которые бы уменьшили доходы, которые президент обещал использовать для налоговых возмещений и сокращения госдолга.

После решения суда министр финансов США Скотт Бессент заявил, что возврат средств "может растянуться на недели, месяцы, годы. Есть ощущение, что американцы этого не увидят".

Ранее Суд США обязал правительство вернуть деньги импортерам, уплачивавшим незаконные пошлины президента США Дональда Трампа.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Новые пошлины. Трамп свирепствует из-за решения Верховного суда США
The White House
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп объявил глобальные пошлины для всех стран
Donald Trump
Трамп снова усиливает давление на другие страны
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп пообещал повысить глобальные пошлины до 15%
Donald Trump
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?