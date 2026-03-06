США не собираются возвращать компаниям незаконно собранные пошлины

Дело о незаконных пошлинах Трампа: что известно

Таможенные чиновники отклоняют попытки компаний вернуть платежи по пошлинам, введенным на основании чрезвычайных полномочий, которые использовал президент США Дональд Трамп. Это оставляет бизнес в неопределенности и подталкивает еще большее дело к судам.

После того, как в прошлом месяце высший суд США постановил, что Трамп не имел полномочий вводить свои ключевые тарифы на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), компании не были уверены, как именно добиваться возврата уплаченных пошлин.

Компании подают в Таможенно-пограничную службу США (CBP) декларации с перечнем импортируемых товаров и соответствующими тарифными кодами, среди прочего. Они оплачивают предварительно оцененную сумму, после чего CBP окончательно определяет платеж и автоматически "закрывает" декларацию через 314 дней, хотя может закрывать записи вручную и раньше.

В рамках процедуры, называемой Post Summary Correction, компании могут исправлять данные и ретроспективно вносить изменения в декларации, которые еще официально не закрыты. Поделиться

Многие компании поспешили предоставить такие исправления, чтобы убрать коды тарифов IEEPA из своих импортных записей и получить возврат средств.

Однако CBP отвергает эти представления, говорят источники. Также ведомство приостанавливает рассмотрение протестов, которые компании представляют, чтобы получить возврат пошлин за IEEPA для деклараций, которые CBP уже "ликвидировала", сообщили собеседники.

Эти действия происходят на фоне стремления администрации Трампа сохранить 150 млрд долл., полученных благодаря пошлинам за IEEPA, и затянуть возврат средств, которые бы уменьшили доходы, которые президент обещал использовать для налоговых возмещений и сокращения госдолга.

После решения суда министр финансов США Скотт Бессент заявил, что возврат средств "может растянуться на недели, месяцы, годы. Есть ощущение, что американцы этого не увидят".

Ранее Суд США обязал правительство вернуть деньги импортерам, уплачивавшим незаконные пошлины президента США Дональда Трампа.