Трамп ухвалив нові санкції проти високопоставлених чиновників Куби

Як повідомили в Білому домі, президент Дональд Трамп 1 травня запровадив нові санкції проти високопоставлених кубинських чиновників.

Трамп запровадив нові санкції проти Куби

Трамп підписав указ, що вводить «нові санкції проти організацій, осіб або афілійованих осіб, які підтримують апарат безпеки кубинського режиму, є співучасниками урядової корупції або серйозних порушень прав людини», — йдеться в інформаційному бюлетені Білого домі.

Водночас об’єкти санкцій не називаються.

Наказ також дозволяє Державному департаменту та Міністерству фінансів накладати ще суворіші економічні санкції на будь-кого, хто пов’язаний з підсанкційними особами.

Це є частиною триваючої вже кілька місяців кампанії Вашингтону, спрямованої на посилення економічного тиску на острів.

Трамп неодноразово погрожував вжити заходів проти лівого уряду Куби, блокуючи постачання палива та фінансування. Куба, яка десятиліттями перебуває під жорстким американським ембарго, останніми тижнями страждає від масових відключень електроенергії через припинення поставок нафти та палива.