Як повідомили в Білому домі, президент Дональд Трамп 1 травня запровадив нові санкції проти високопоставлених кубинських чиновників.
Головні тези:
- Трамп ухвалив нові санкції проти високопоставлених чиновників Куби з метою тиску на режим.
- Кампанія Вашингтону спрямована на посилення економічного тиску на Кубу.
Трамп запровадив нові санкції проти Куби
Трамп підписав указ, що вводить «нові санкції проти організацій, осіб або афілійованих осіб, які підтримують апарат безпеки кубинського режиму, є співучасниками урядової корупції або серйозних порушень прав людини», — йдеться в інформаційному бюлетені Білого домі.
Водночас об’єкти санкцій не називаються.
Наказ також дозволяє Державному департаменту та Міністерству фінансів накладати ще суворіші економічні санкції на будь-кого, хто пов’язаний з підсанкційними особами.
Трамп неодноразово погрожував вжити заходів проти лівого уряду Куби, блокуючи постачання палива та фінансування. Куба, яка десятиліттями перебуває під жорстким американським ембарго, останніми тижнями страждає від масових відключень електроенергії через припинення поставок нафти та палива.
Ці кроки викликали обговорення можливих військових дій США для повалення комуністичного режиму на Кубі. У березні Трамп заявив, що США «збираються розібратися з Іраном, перш ніж зайнятися Кубою».
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-