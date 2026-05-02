Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский принял санкции против Богдана и соратников Медведчука

Офис Президента Украины
Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против пяти человек – среди них экспредседатель Офиса президента Андрей Богдан и два функционера олимпийского спорта РФ.

Зеленский принял новые санкции: кто в списках

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Под ограничения попали пятеро:

  • Андрей Богдан — бывший глава Офиса Президента Украины;

  • Богдан Пукиш — бизнесмен, соратник и партнер подсанкционного Виктора Медведчука;

  • Алан Кирюхин — российский бизнесмен, ключевой менеджер подсанкционной платежной системы А7А5, используемой для обхода санкций;

  • Станислав Поздняков и Михаил Мамиашвили — функционеры-пропагандисты олимпийского спорта РФ.

Их действия, по оценке СНБО, угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Санкции использованы на 10 лет. Они предполагают:

  • блокировка активов;

  • запрещение торговых операций;

  • остановка лицензий и других разрешений;

  • запрет участвовать в приватизации и аренде госимущества;

  • лишение государственных наград Украины — бессрочно.

Богдан — юрист по специальности, в прошлом личный адвокат олигарха Игоря Коломойского. На президентских выборах 2019 года он консультировал команду Зеленского по правовым вопросам, а после победы на выборах возглавил сначала Администрацию, а затем и только что созданный Офис Президента.

В должности он пробыл меньше года — в феврале 2020-го Зеленский его уволил.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?