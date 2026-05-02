Зеленский принял санкции против Богдана и соратников Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против пяти человек – среди них экспредседатель Офиса президента Андрей Богдан и два функционера олимпийского спорта РФ.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против пятерых лиц, включая экспредседателя Офиса президента Андрея Богдана.
- Среди ограниченных лиц также российские функционеры олимпийского спорта и бизнесмен, связанный с подсанкционным Виктором Медведчуком.
Зеленский принял новые санкции: кто в списках
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Под ограничения попали пятеро:
Андрей Богдан — бывший глава Офиса Президента Украины;
Богдан Пукиш — бизнесмен, соратник и партнер подсанкционного Виктора Медведчука;
Алан Кирюхин — российский бизнесмен, ключевой менеджер подсанкционной платежной системы А7А5, используемой для обхода санкций;
Станислав Поздняков и Михаил Мамиашвили — функционеры-пропагандисты олимпийского спорта РФ.
Их действия, по оценке СНБО, угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Санкции использованы на 10 лет. Они предполагают:
блокировка активов;
запрещение торговых операций;
остановка лицензий и других разрешений;
запрет участвовать в приватизации и аренде госимущества;
лишение государственных наград Украины — бессрочно.
Богдан — юрист по специальности, в прошлом личный адвокат олигарха Игоря Коломойского. На президентских выборах 2019 года он консультировал команду Зеленского по правовым вопросам, а после победы на выборах возглавил сначала Администрацию, а затем и только что созданный Офис Президента.
В должности он пробыл меньше года — в феврале 2020-го Зеленский его уволил.
