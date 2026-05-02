Зеленский принял санкции против Богдана и соратников Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против пяти человек – среди них экспредседатель Офиса президента Андрей Богдан и два функционера олимпийского спорта РФ.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Под ограничения попали пятеро:

Андрей Богдан — бывший глава Офиса Президента Украины;

Богдан Пукиш — бизнесмен, соратник и партнер подсанкционного Виктора Медведчука;

Алан Кирюхин — российский бизнесмен, ключевой менеджер подсанкционной платежной системы А7А5, используемой для обхода санкций;

Станислав Поздняков и Михаил Мамиашвили — функционеры-пропагандисты олимпийского спорта РФ.

Их действия, по оценке СНБО, угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Санкции использованы на 10 лет. Они предполагают:

блокировка активов;

запрещение торговых операций;

остановка лицензий и других разрешений;

запрет участвовать в приватизации и аренде госимущества;

лишение государственных наград Украины — бессрочно.

Богдан — юрист по специальности, в прошлом личный адвокат олигарха Игоря Коломойского. На президентских выборах 2019 года он консультировал команду Зеленского по правовым вопросам, а после победы на выборах возглавил сначала Администрацию, а затем и только что созданный Офис Президента.