Зеленский пристыдил Израиль и анонсировал санкции против союзников России

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что его команда уже готовит санкционный пакет, который будет охватывать тех, кто вовлечен в схему воровства, продажи и покупки украинского зерна, на котором наживается страна-агрессорка Россия.
Главные тезисы
- Израиль покупает у России украденное украинское зерно.
- Зеленский приказал МИД Украины проинформировать всех союзников об этой ситуации.
Украина готовит новые мощные санкции
По мнению украинского лидера, власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны.
Глава государства обращает внимание на то, что страна-агрессор РФ постоянно крадет зерно на временно оккупированной украинской земле и организует вывоз такого зерна лицами, связанными с путинским режимом.
На этом фоне украинский лидер подтвердил, что Киев будет координировать свои действия и решения с европейскими союзниками.
