Зеленский пристыдил Израиль и анонсировал санкции против союзников России
Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что его команда уже готовит санкционный пакет, который будет охватывать тех, кто вовлечен в схему воровства, продажи и покупки украинского зерна, на котором наживается страна-агрессорка Россия.

  • Израиль покупает у России украденное украинское зерно.
  • Зеленский приказал МИД Украины проинформировать всех союзников об этой ситуации.

Украина готовит новые мощные санкции

Покупка украденного во всех нормальных странах является деянием, влекущим юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна. Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к выгрузке. Это не есть и не может быть чистым бизнесом.

По мнению украинского лидера, власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны.

Глава государства обращает внимание на то, что страна-агрессор РФ постоянно крадет зерно на временно оккупированной украинской земле и организует вывоз такого зерна лицами, связанными с путинским режимом.

Украина на основе информации от наших разведок готовит соответствующий санкционный пакет, который будет охватывать и тех, кто напрямую перевозит это зерно, и тех физических и юридических лиц, которые пытаются зарабатывать на такой криминальной схеме, — подчеркнул Зеленский.

На этом фоне украинский лидер подтвердил, что Киев будет координировать свои действия и решения с европейскими союзниками.

Мы реально работаем на то, чтобы безопасности, в том числе и в регионе Ближнего Востока, было больше. Ожидаем, что власти Израиля будут уважать Украину и не будут делать шагов, ослабляющих двусторонние отношения.

