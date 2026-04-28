Зеленський присоромив Ізраїль та анонсував санкції проти союзників Росії

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що його комадна уже готує санкційний пакет, який буде охоплювати тих, хто залучений до схеми викрадення, продажу та купівлі українського зерна, на якому наживається країна-агресорка Росія.
Головні тези:
- Ізраїль купує в Росії крадене українське зерно.
- Зеленський наказав МЗС України поінформувати всіх союзників про цю ситуацію.
Україна готує нові потужні санкції
На переконання українського лідера, влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни.
Глава держави звертає увагу на те, що країна-агресорка РФ постійно краде зерно на тимчасово окупованій українській землі та організовує вивезення такого зерна особами, які пов’язані з путінським режимом.
На цьому тлі український лідер підтвердив, що Київ буде координувати свої дії та рішення із європейськими союзники.
