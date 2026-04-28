Зеленський присоромив Ізраїль та анонсував санкції проти союзників Росії
Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що його комадна уже готує санкційний пакет, який буде охоплювати тих, хто залучений до схеми викрадення, продажу та купівлі українського зерна, на якому наживається країна-агресорка Росія.

Головні тези:

  • Ізраїль купує в Росії крадене українське зерно.
  • Зеленський наказав МЗС України поінформувати всіх союзників про цю ситуацію. 

Україна готує нові потужні санкції

Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна. Ще одне судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження. Це не є і не може бути чистим бізнесом.

На переконання українського лідера, влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни.

Глава держави звертає увагу на те, що країна-агресорка РФ постійно краде зерно на тимчасово окупованій українській землі та організовує вивезення такого зерна особами, які пов’язані з путінським режимом.

Україна на основі інформації від наших розвідок готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих фізичних та юридичних осіб, хто намагається заробляти на такій кримінальній схемі, — наголосив Зеленський.

На цьому тлі український лідер підтвердив, що Київ буде координувати свої дії та рішення із європейськими союзники.

Ми реально працюємо на те, щоб безпеки, зокрема і в регіоні Близького Сходу, було більше. Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну й не робитиме кроків, які послаблюють двосторонні відносини.

