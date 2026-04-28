Україна здійснила низку успішних діпстрайків по РФ — усі деталі та відео

Генеральний штаб ЗСУ звітує, що протягом минулої ночі Сили оборони України змогли уразити НПЗ “Туапсинський”, РЛС радіотехнічного батальйону “Ай-Петрі” та кілька інших важливих ворожих цілей.
Головні тези:
- На НПЗ у Туапсе вирує масштабна пожежа, яку не можуть загасити.
- В результаті атаки зафіксовано горіння щонайменше 4 резервуарів на території нафтопереробного заводу.
Генштаб оголосив список уражених цілей РФ
З метою скорочення воєнно-економічного потенціалу країни-агресорки завдано ще одного удару по нафтопереробного заводу “Туапсинський” у Краснодарському краї.
Що важливо розуміти, це НПЗ залучений до забезпечення російських загарбників на території України.
Українські ударні дрони змогли поцілити по території об'єкта — це спровокувало масштабну пожежу, яку досі не можуть приборкати.
Ба більше, Сили оборони України успішно атакували радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону “Ай-Петрі” в районі Охотничого, що в тимчасово окупованому українському Криму.
На цьому тлі Генштаб також підтвердив ураження ворожого пункт управління дронів.
Цього разу гучні вибухи гриміли на околицях Голої Пристані на Херсонщині.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-