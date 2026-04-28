Україна здійснила низку успішних діпстрайків по РФ — усі деталі та відео
Генеральний штаб ЗСУ звітує, що протягом минулої ночі Сили оборони України змогли уразити НПЗ “Туапсинський”, РЛС радіотехнічного батальйону “Ай-Петрі” та кілька інших важливих ворожих цілей.

  • На НПЗ у Туапсе вирує масштабна пожежа, яку не можуть загасити.
  • В результаті атаки зафіксовано горіння щонайменше 4 резервуарів на території нафтопереробного заводу. 

З метою скорочення воєнно-економічного потенціалу країни-агресорки завдано ще одного удару по нафтопереробного заводу “Туапсинський” у Краснодарському краї.

Що важливо розуміти, це НПЗ залучений до забезпечення російських загарбників на території України.

Українські ударні дрони змогли поцілити по території об'єкта — це спровокувало масштабну пожежу, яку досі не можуть приборкати.

Ба більше, Сили оборони України успішно атакували радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону “Ай-Петрі” в районі Охотничого, що в тимчасово окупованому українському Криму.

Окрім цього, впродовж минулої доби українські підрозділи успішно уражали командно-спостережні пункти противника поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки та склад матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки Запорізької області, зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок на ТОТ АР Крим.

На цьому тлі Генштаб також підтвердив ураження ворожого пункт управління дронів.

Цього разу гучні вибухи гриміли на околицях Голої Пристані на Херсонщині.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України.

