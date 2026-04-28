Президент Естонії визнав фатальну помилку Європи щодо України

На переконання лідера Естонії Алара Каріса, Європа мала реальний шанс розпочати мирні переговори з Росією, коли навесні 2022 року Україна відкинула загарбників від околиць Києва, однак не скористалася ним.
Головні тези:
- Відносини ЄС з Росією можуть залишатися складними навіть після завершення війни.
- В Естонії є надія на зміни країни-агресорки, так як це сталося з нацистською Німеччиною.
Каріс вважає, що Європа припустилася фатальної помилки
На переконання естонського лідера, європейські союзники повинні розробити план як для мирних переговорів, так і для післявоєнного періоду.
Каріс звернув увагу на те, що ЄС дійсно вклав у Україну дуже багато.
Каріс схиляється до думки, що відносини з офіційною Москвою ще довго залишатимуться складними, навіть якщо війна в Україні завершиться.
Політик плекає надію на те, що Росія рано чи пізно зміниться, як це було з нацистською Німеччиною.
