Президент Естонії визнав фатальну помилку Європи щодо України
На переконання лідера Естонії Алара Каріса, Європа мала реальний шанс розпочати мирні переговори з Росією, коли навесні 2022 року Україна відкинула загарбників від околиць Києва, однак не скористалася ним.

Головні тези:

  • Відносини ЄС з Росією можуть залишатися складними навіть після завершення війни.
  • В Естонії є надія на зміни країни-агресорки, так як це сталося з нацистською Німеччиною.

Каріс вважає, що Європа припустилася фатальної помилки

Коли російські війська були відкинуті з околиць Києва досить близько до російської території, Європа мала можливість посадити нападника за стіл переговорів. Зараз ніхто за стіл переговорів не сідає.

Алар Каріс

Президент Естонії

На переконання естонського лідера, європейські союзники повинні розробити план як для мирних переговорів, так і для післявоєнного періоду.

Каріс звернув увагу на те, що ЄС дійсно вклав у Україну дуже багато.

Не може бути так, що коли настане час, за столом переговорів опиняться США, Росія і, можливо, якась третя держава, а Європи там не буде взагалі, — озвучив попередження президент Естонії.

Каріс схиляється до думки, що відносини з офіційною Москвою ще довго залишатимуться складними, навіть якщо війна в Україні завершиться.

Політик плекає надію на те, що Росія рано чи пізно зміниться, як це було з нацистською Німеччиною.

