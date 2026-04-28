Президент Эстонии признал роковую ошибку Европы относительно Украины

Источник:  Yle

По убеждению лидера Эстонии Алара Кариса, у Европы был реальный шанс начать мирные переговоры с Россией, когда весной 2022 года Украина отбросила захватчиков от окрестностей Киева, однако не воспользовалась им.

  • Отношения ЕС с Россией могут оставаться сложными даже после войны.
  • В Эстонии есть надежда на изменение страны-агрессорки, так как это произошло с нацистской Германией.

Когда российские войска были отброшены от окрестностей Киева довольно близко к российской территории, Европа имела возможность посадить нападающего за стол переговоров. Сейчас никто за стол переговоров не садится.

Президент Эстонии

По мнению эстонского лидера, европейские союзники должны разработать план как для мирных переговоров, так и для послевоенного периода.

Карис обратил внимание на то, что ЕС действительно вложил в Украину очень много.

Не может быть так, что когда придет время, за столом переговоров окажутся США, Россия и, возможно, какое-то третье государство, а Европы там не будет вообще, — озвучил предупреждение президент Эстонии.

Карис склоняется к мнению, что отношения с официальной Москвой будут еще долго оставаться сложными, даже если война в Украине завершится.

Политик питает надежду, что Россия рано или поздно изменится, как это было с нацистской Германией.

