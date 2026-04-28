Президент Эстонии признал роковую ошибку Европы относительно Украины

По убеждению лидера Эстонии Алара Кариса, у Европы был реальный шанс начать мирные переговоры с Россией, когда весной 2022 года Украина отбросила захватчиков от окрестностей Киева, однако не воспользовалась им.
Главные тезисы
- Отношения ЕС с Россией могут оставаться сложными даже после войны.
- В Эстонии есть надежда на изменение страны-агрессорки, так как это произошло с нацистской Германией.
Карис считает, что Европа допустила роковую ошибку
По мнению эстонского лидера, европейские союзники должны разработать план как для мирных переговоров, так и для послевоенного периода.
Карис обратил внимание на то, что ЕС действительно вложил в Украину очень много.
Карис склоняется к мнению, что отношения с официальной Москвой будут еще долго оставаться сложными, даже если война в Украине завершится.
Политик питает надежду, что Россия рано или поздно изменится, как это было с нацистской Германией.
