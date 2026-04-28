Генштаб объявил о поражении 4 районов сосредоточения армии РФ

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 27 апреля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу четыре района сосредоточения живой силы российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начались 1525-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 226 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 28 марта 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 327 640 (+1 180) человек
боевых бронированных машин — 24 483 (+16) ед.
артиллерийских систем — 40 771 (+34) ед.
РСЗО — 1 755 (+2) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 260 258 (+1 039) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 91986 (+276) ед.
специальной техники — 4 141 (+5) ед.
Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Днепропетровской области — Покровское, Лесное, Новоселовка и Гавриловка; в Запорожье от авиаударов пострадали Рождественская, Верхняя Терса, Широкое, Свобода, Долинка, Ровно, Новоселовка, Любицкое, Красная Криница, Одаровка, Запорожец и Новоалександровка.
