Генштаб объявил о поражении 4 районов сосредоточения армии РФ
Потери армии РФ по состоянию на 28 марта 2026 года
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 27 апреля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу четыре района сосредоточения живой силы российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начались 1525-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 226 боевых столкновений.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 327 640 (+1 180) человек

  • боевых бронированных машин — 24 483 (+16) ед.

  • артиллерийских систем — 40 771 (+34) ед.

  • РСЗО — 1 755 (+2) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 260 258 (+1 039) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 91986 (+276) ед.

  • специальной техники — 4 141 (+5) ед.

Вчера противник нанес 76 авиационных ударов, сбросив 247 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6251 дрон-камикадзе и произвел 2283 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 34 из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Днепропетровской области — Покровское, Лесное, Новоселовка и Гавриловка; в Запорожье от авиаударов пострадали Рождественская, Верхняя Терса, Широкое, Свобода, Долинка, Ровно, Новоселовка, Любицкое, Красная Криница, Одаровка, Запорожец и Новоалександровка.

