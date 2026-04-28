Россия нанесла удары по Кривому Рогу — погиб человек, 5 пострадали
Атака России на Кривой Рог – что известно
Источник:  Днепропетровская ОГА

28 апреля российские захватчики совершили атаку на инфраструктуру Кривого Рога, в результате ударов погиб 40-летний мужчина, еще пятеро гражданских были ранены.

Главные тезисы

  • Около 30 раз враг атаковал два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией.
  • В регионе российские оккупанты ранили еще одного человека.

С официальным заявлением выступил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

Он подтвердил, что враг нанес удары по инфраструктурному объекту. Тогда было известно об одном погибшем и одном раненом.

Чуть позже глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что российские захватчики нанесли несколько ударов по Кривому Рогу.

В результате воздушного нападения повреждена инфраструктура.

Погиб 40-летний мужчина. Еще пятеро мужчин — 31, 32, 41, 45 и 57 лет получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Александр Ганжа

Глава Днепропетровской ОВА

Он также отметил, что около 30 раз армия РФ атаковала два района области беспилотниками и артиллерией.

На Никопольщине враг попал по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской и Красногригоревской общинам.

Повреждены частные дома и хозяйственная постройка. Ранения получил мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести, — добавил Ганжа.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия готовится к военному противостоянию с НАТО — Писториус
Писториус
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Туапсе 3.0". В России снова горит НПЗ в Краснодарском крае — видео
Силы беспилотных систем
"Бавовна" в России 28 апреля - последние подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 95 целей во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину - как отработала ПВО

