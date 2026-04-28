Россия нанесла удары по Кривому Рогу — погиб человек, 5 пострадали

28 апреля российские захватчики совершили атаку на инфраструктуру Кривого Рога, в результате ударов погиб 40-летний мужчина, еще пятеро гражданских были ранены.

Атака России на Кривой Рог — что известно

С официальным заявлением выступил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

Он подтвердил, что враг нанес удары по инфраструктурному объекту. Тогда было известно об одном погибшем и одном раненом.

Чуть позже глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что российские захватчики нанесли несколько ударов по Кривому Рогу.

В результате воздушного нападения повреждена инфраструктура.

Погиб 40-летний мужчина. Еще пятеро мужчин — 31, 32, 41, 45 и 57 лет получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Александр Ганжа Глава Днепропетровской ОВА

Он также отметил, что около 30 раз армия РФ атаковала два района области беспилотниками и артиллерией.

На Никопольщине враг попал по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской и Красногригоревской общинам.