Россия нанесла удары по Кривому Рогу — погиб человек, 5 пострадали

28 апреля российские захватчики совершили атаку на инфраструктуру Кривого Рога, в результате ударов погиб 40-летний мужчина, еще пятеро гражданских были ранены.
Главные тезисы
- Около 30 раз враг атаковал два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией.
- В регионе российские оккупанты ранили еще одного человека.
Атака России на Кривой Рог — что известно
С официальным заявлением выступил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.
Он подтвердил, что враг нанес удары по инфраструктурному объекту. Тогда было известно об одном погибшем и одном раненом.
Чуть позже глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что российские захватчики нанесли несколько ударов по Кривому Рогу.
В результате воздушного нападения повреждена инфраструктура.
Он также отметил, что около 30 раз армия РФ атаковала два района области беспилотниками и артиллерией.
На Никопольщине враг попал по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской и Красногригоревской общинам.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-