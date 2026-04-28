ПВО обезвредила 95 целей во время новой атаки РФ

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи 27-28 апреля российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села 123 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Вражеская атака началась еще в 18:00 27 апреля.
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
Новая атака России на Украину — как отработала ПВО
Российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым, около 80 из них — "шахеды".
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
