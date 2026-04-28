ППО знешкодила 95 цілей під час нової атаки РФ
ППО знешкодила 95 цілей під час нової атаки РФ

Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, протягом ночі 27-28 квітня російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села 123 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Ворожа атака розпочалася ще о 18:00 27 квітня.
  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.

Нова атака Росії на Україну — як відпрацювала ППО

Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, близько 80 із них — "шахеди".

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

