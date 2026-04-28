Командувач Сил безпілотних систем України Роберт “Мадяр” Бровді офіційно підтвердив уже третє ураження НПЗ у російському Туапсе Краснодарського краю. Просто зараз на ворожому заводі вирує масштабна пожежа, яку не можуть приборкати.

“Бавовна” в Росії 28 квітня — останні подробиці

Туапсе 3.0 Римейк Дня БАБАКА: «Слухай, а що, як завтра не буде? Сьогодні, наприклад, теж не було…» На фоні ледь чутно, але навʼязливо звучить життєрадісне: “I got you babe, I got you babe…”. Регулярна термічна утилізація чорного хробачого золота, викликана, звичайно, шляхом самозаймання. Роберт “Мадяр” Бровді Командувач Сил безпілотних систем України

За словами місцевих мешканців, вони чули понад десяток гучних вибухів протягом лише кількох годин.

Очевидці атаки стверджують, що групи українських дронів летіли з боку моря на низькій висоті.

Також вказано, що в одному з районів на місці падіння уламків дрона почалася пожежа, видно вогонь і дим.

Згідно з останніми даними, під удари потрапили морський термінал і НПЗ.

Влада РФ офіційно підтвердила, що пожежу на заводу намагаються приборкати "122 особи та 39 одиниць техніки" російського МНС.