"Туапсе 3.0". У Росії знову палає НПЗ у Краснодарському краї — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Сили безпілотних систем
“Бавовна” в Росії 28 квітня - останні подробиці
Read in English

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт “Мадяр” Бровді офіційно підтвердив уже третє ураження НПЗ у російському Туапсе Краснодарського краю. Просто зараз на ворожому заводі вирує масштабна пожежа, яку не можуть приборкати.

Головні тези:

  • Українські дрони здійснювали атаку з боку моря.
  • Місцеві пишуть, що вогонь перекинувся уже на третій резервуар.

“Бавовна” в Росії 28 квітня — останні подробиці

Туапсе 3.0 Римейк Дня БАБАКА: «Слухай, а що, як завтра не буде? Сьогодні, наприклад, теж не було…» На фоні ледь чутно, але навʼязливо звучить життєрадісне: “I got you babe, I got you babe…”. Регулярна термічна утилізація чорного хробачого золота, викликана, звичайно, шляхом самозаймання.

За словами місцевих мешканців, вони чули понад десяток гучних вибухів протягом лише кількох годин.

Очевидці атаки стверджують, що групи українських дронів летіли з боку моря на низькій висоті.

Також вказано, що в одному з районів на місці падіння уламків дрона почалася пожежа, видно вогонь і дим.

Згідно з останніми даними, під удари потрапили морський термінал і НПЗ.

Влада РФ офіційно підтвердила, що пожежу на заводу намагаються приборкати "122 особи та 39 одиниць техніки" російського МНС.

За словами очевидців, вогонь перекинувся на третій резервуар.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?