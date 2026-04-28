"Туапсе 3.0". У Росії знову палає НПЗ у Краснодарському краї — відео

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт “Мадяр” Бровді офіційно підтвердив уже третє ураження НПЗ у російському Туапсе Краснодарського краю. Просто зараз на ворожому заводі вирує масштабна пожежа, яку не можуть приборкати.
Головні тези:
- Українські дрони здійснювали атаку з боку моря.
- Місцеві пишуть, що вогонь перекинувся уже на третій резервуар.
“Бавовна” в Росії 28 квітня — останні подробиці
За словами місцевих мешканців, вони чули понад десяток гучних вибухів протягом лише кількох годин.
Очевидці атаки стверджують, що групи українських дронів летіли з боку моря на низькій висоті.
Також вказано, що в одному з районів на місці падіння уламків дрона почалася пожежа, видно вогонь і дим.
Згідно з останніми даними, під удари потрапили морський термінал і НПЗ.
Влада РФ офіційно підтвердила, що пожежу на заводу намагаються приборкати "122 особи та 39 одиниць техніки" російського МНС.
За словами очевидців, вогонь перекинувся на третій резервуар.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-