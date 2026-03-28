Мадяр розкрив нові колосальні втрати армії РФ після атак СБС — відео

Командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді офіційно підтвердив, що його воїни встигли уразити багато важливих воєнних цілей російських загарбників на фронті та поза його межами. Так, під удари СБС цього разу потрапили ворожі пускові установки Гербера/Shahed у Донецькому аеропорту, два ЗРК«Тор», а також вежі та склади.
Головні тези:
- Більшість успішних операції провели Птахи 1 оц СБС.
- “Мадяр” уже показав, як відбувався процес знищення російських цілей.
Втрати армії РФ невпинно ростуть завдяки СБС
За словами “Мадяра”, цього разу російські загарбники безповоротно втратили:
пускові мобільні установки — це сталося вночі 28 березня на території ДАП завдяки зусиллям Птахів 1 оц СБС;
ЗРК «Тор-М2» — що важливо розуміти, це вже 29-ий засіб російської системи ППО, яку за березень ліквідували пілоти 9 бату Кайрос 414 обр «Птахи Мадяра» у ТОТ Луганської області;
ЗРК «Тор-М1». Як зазначив “Мадяр”, йдеться про 30-ий засіб ворожої системи ППО протягом поточного місяця. Його виявили та атакували Птахи 413 оп СБС «Рейд» у ТОТ Запорізької області;
Склад РЕБ та БЧ, майстерня РЕБ — знищення відбулося нп Луганське, ТОТ Донецької обл. Операцію реалзували пілоти 9 бат Кайрос 414 обр СБС «ПМ»;
Склад МТЗ нп Благовіщенка у ТОТ Херсонської обл — це зробили Птахи 1 оц СБС;
Склад ПММ, нп Айдар, ТОТ Луганської обл — атаку здійснили пілоти 9 бат Кайрос 414 обр СБС «ПМ»;
Склад МТЗ та БП нп Мангуш у ТОТ Донецької обл — ударів завдали Птахи 1 оц СБС;
Вежі та комунікаційні вузли, нп Мангуш у ТОТ Донецької обл — операцію знову провели Птахи 1 оц СБС;
САУ «Гвоздика» — це успіх батальйону Кайрос 414 обр «ПМ»
