Фінляндія вимагає від США віддавати Україні всю придбану для неї зброю
Антті Хяккянен
Джерело:  Euronews

Нещодавно шеф американської дипломатії Марко Рубіо заявив, що поки США не перенаправляють зброю, закуплену країнами НАТО для України, на Близький Схід. Попри це, він чітко дав зрозуміти, що це може статися в майбутньому. На ці словами одразу відреагував міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Головні тези:

  • У Фінляндії наголошують на необхідності дотримання контрактів щодо постачання зброї для України.
  • Штатам може не вистачати наявної зброї для війни з Іраном.

Україна не повинна страждати через війну на Близькому Сході

За словами міністра оборони Фінляндії, його команда має намір перевірити, чи дотримується США контрактів, підписаних з європейськими країнами-членами НАТО.

Насамперед йдеться про закупки зброю для України у американських військових підрядників.

Що обіцяно Україні, має дійти до України, — чітко наголосив Антті Хяккянен.

Що важливо розуміти, це питання почали активно обговорювати після нової статті Washington Post.

У матеріалі йдеться про те, що Міноборони США вже оцінює сценарій перенаправлення важливого військового обладнання, призначеного для українських збройних сил, на Близький Схід.

Тобто Штатам бракує наявного озброєння для війни з Іраном.

Ми постійно оцінюємо, як витрачаються кошти, і віримо, що механізм працює. Звісно, якщо виникнуть проблеми, нам доведеться переглянути це, — попередив США міністр Хяккянен.

