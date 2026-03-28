Финляндия требует от США отдавать Украине все приобретенное для нее оружие
Источник:  Euronews

Недавно шеф американской дипломатии Марко Рубио заявил, что пока США не перенаправляют оружие, закупленное странами НАТО для Украины, на Ближний Восток. Несмотря на это, он четко дал понять, что это может произойти в будущем. На эти слова сразу отреагировал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

  • В Финляндии отмечают необходимость соблюдения контрактов по поставкам оружия для Украины.
  • Штатам может не хватать имеющегося оружия для войны с Ираном.

Украина не должна страдать из-за войны на Ближнем Востоке

По словам министра обороны Финляндии, его команда намерена проверить, соблюдает ли США контракты, подписанные с европейскими странами-членами НАТО.

В первую очередь речь идет о закупках оружия для Украины у американских военных подрядчиков.

Что обещано Украине, должно дойти до Украины, — четко подчеркнул Антти Хяккянен.

Что важно понимать, этот вопрос начал активно обсуждаться после новой статьи Washington Post.

В материале сообщается, что Минобороны США уже оценивает сценарий перенаправления важного военного оборудования, предназначенного для украинских вооруженных сил, на Ближний Восток.

То есть Штатам не хватает вооружения для войны с Ираном.

Мы постоянно оцениваем, как тратятся средства, и верим, что механизм работает. Разумеется, если возникнут проблемы, нам придется пересмотреть это, — предупредил США министр Хяккянен.

