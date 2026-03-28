Мадяр раскрыл новые колоссальные потери армии РФ после атак СБС — видео
Потери армии РФ постоянно растут благодаря ССС
Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди официально подтвердил, что его воины успели поразить многие важные военные цели российских захватчиков на фронте и за его пределами. Так, под удары ССС на этот раз попали вражеские пусковые установки Гербера/Shahed в Донецком аэропорту, два ЗРК «Тор», а также башни и склады.

  • Большинство успешных операций провели Птицы 1 оц СБС.
  • "Мадяр" уже показал, как происходил процесс уничтожения российских целей.

По словам Мадяра, на этот раз российские захватчики безвозвратно потеряли:

  • пусковые мобильные установки — это произошло ночью 28 марта на территории ДАП благодаря усилиям Птиц 1 оц СБС;

  • ЗРК «Тор-М2» — что важно понимать, это уже 29-ое средство российской системы ПВО, которую за март ликвидировали пилоты 9 бата Кайрос 414 обр «Птицы Мадяра» в ВОТ Луганской области;

  • ЗРК "Тор-М1". Как отметил "Мадяр", речь идет о 30-м средстве вражеской системы ПВО в течение текущего месяца. Его обнаружили и атаковали Птицы 413 оп СБС «Рейд» на ВОТ Запорожской области;

  • Склад РЭБ и БЖД, мастерская РЭБ — уничтожение произошло в нп Луганское, ВОТ Донецкой обл. Операцию реализовали пилоты 9 бат Кайрос 414 обр ССС «ПМ»;

  • Состав МТЗ нп Благовещенко в ТОТ Херсонской обл — это сделали Птицы 1 оц СБС;

  • Состав ГСМ, нп Айдар, ТОТ Луганской обл — атаку совершили пилоты 9 бат Кайрос 414 обр СБС «ПМ»;

  • Состав МТЗ и БП нп Мангуш в ВОТ Донецкой обл. — удары нанесли Птицы 1 оц СБС;

  • Башни и коммуникационные узлы, нп Мангуш в ВОТ Донецкой обл — операцию снова провели Птицы 1 оц СБС;

  • САУ «Гвоздика» — это успех батальона Кайрос 414 обр «ПМ»

