Мадяр раскрыл новые колоссальные потери армии РФ после атак СБС — видео

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди официально подтвердил, что его воины успели поразить многие важные военные цели российских захватчиков на фронте и за его пределами. Так, под удары ССС на этот раз попали вражеские пусковые установки Гербера/Shahed в Донецком аэропорту, два ЗРК «Тор», а также башни и склады.