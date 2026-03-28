Государство наконец-то должно создать Пантеон выдающихся украинцев — Буданов

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов публично призвал власти страны к созданию Пантеона выдающихся украинцев. По его убеждению, это наша общая обязанность.

Пантеон выдающихся украинцев — почему он настолько важен

По словам Буданова, 28 марта он созвал важное совещание — к нему присоединились представители руководства парламента Украины, коллег из Офиса Президента, ученых, представителей гражданского общества, Украинского Института национальной памяти, представителей правительства, профильных организаций.

В центре внимания была инициатива о перезахоронении на родной земле выдающихся украинцев, которые всю свою жизнь посвятили Украине, однако до сих пор покоятся на чужбине.

Десятки и сотни борцов за Украину, выдающихся фигур разных эпох, разных профессий. Наша задача — вернуть их домой. Многие из них завещали быть перезахоронены в свободной и независимой Украине. Дело непростое, поскольку захоронения разбросаны по всему миру. Каждый шаг — от юридических процедур до переноса праха — будет осуществляться с согласия потомков и с соблюдением законодательства. Кирилл Буданов Глава ОПУ

Как отметил Буданов, речь идет о масштабной комплексной программе по возвращению нашей истории и установлению правды.

Для реализации этой цели крайне важно определить финальный список фигур и конкретное место в Киеве, где будет построен Пантеон.