Государство наконец-то должно создать Пантеон выдающихся украинцев — Буданов
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов публично призвал власти страны к созданию Пантеона выдающихся украинцев. По его убеждению, это наша общая обязанность.

Главные тезисы

  • Идея перезахоронения на родной земле выдающихся украинцев получила широкую поддержку руководства и общества.
  • Возвращение исторической памяти и установление правды – это шаг к усилению национальной идентичности.

Пантеон выдающихся украинцев — почему он настолько важен

По словам Буданова, 28 марта он созвал важное совещание — к нему присоединились представители руководства парламента Украины, коллег из Офиса Президента, ученых, представителей гражданского общества, Украинского Института национальной памяти, представителей правительства, профильных организаций.

В центре внимания была инициатива о перезахоронении на родной земле выдающихся украинцев, которые всю свою жизнь посвятили Украине, однако до сих пор покоятся на чужбине.

Десятки и сотни борцов за Украину, выдающихся фигур разных эпох, разных профессий. Наша задача — вернуть их домой. Многие из них завещали быть перезахоронены в свободной и независимой Украине. Дело непростое, поскольку захоронения разбросаны по всему миру. Каждый шаг — от юридических процедур до переноса праха — будет осуществляться с согласия потомков и с соблюдением законодательства.

Как отметил Буданов, речь идет о масштабной комплексной программе по возвращению нашей истории и установлению правды.

Для реализации этой цели крайне важно определить финальный список фигур и конкретное место в Киеве, где будет построен Пантеон.

Возвращение исторической памяти критически важно именно сейчас, во время войны за нашу Независимость — подчеркнул Буданов.

Больше по теме

"Сдержанный оптимизм". Буданов оценил ход мирных переговоров
Буданов оценил прогресс в мирных переговорах
Буданов раскрыл детали нового раунда мирных переговоров
Буданов заявил, что Россия соглашается на гарантии безопасности США для Украины
