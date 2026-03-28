Государство наконец-то должно создать Пантеон выдающихся украинцев — Буданов

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов публично призвал власти страны к созданию Пантеона выдающихся украинцев. По его убеждению, это наша общая обязанность.
Главные тезисы
- Идея перезахоронения на родной земле выдающихся украинцев получила широкую поддержку руководства и общества.
- Возвращение исторической памяти и установление правды – это шаг к усилению национальной идентичности.
Пантеон выдающихся украинцев — почему он настолько важен
По словам Буданова, 28 марта он созвал важное совещание — к нему присоединились представители руководства парламента Украины, коллег из Офиса Президента, ученых, представителей гражданского общества, Украинского Института национальной памяти, представителей правительства, профильных организаций.
В центре внимания была инициатива о перезахоронении на родной земле выдающихся украинцев, которые всю свою жизнь посвятили Украине, однако до сих пор покоятся на чужбине.
Как отметил Буданов, речь идет о масштабной комплексной программе по возвращению нашей истории и установлению правды.
Для реализации этой цели крайне важно определить финальный список фигур и конкретное место в Киеве, где будет построен Пантеон.
