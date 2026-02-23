Буданов раскрыл детали нового раунда мирных переговоров
Буданов раскрыл детали нового раунда мирных переговоров

Буданов
Источник:  РБК Украина

Переговоры между Украиной и РФ близятся к моменту, когда сторонам придется принимать окончательные решения. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов на Justice Conference.

Главные тезисы

  • Руководитель Офиса президента Украины раскрыл детали нового раунда мирных переговоров между Украиной и Россией.
  • Мирные переговоры важны для защиты украинцев от повторения российской агрессии и предотвращения войны в более опасных формах.

Приходит время принимать окончательное решение — Буданов

По словам Буданова, такие войны как агрессия РФ против Украины не заканчиваются сами по себе. Есть два варианта: справедливое решение или возвращение войны в более масштабных и опасных формах.

Поэтому внимание Украины сосредоточено на мирных переговорах, которые не просто остановят войну, а обезопасят украинцев от повторения российской агрессии, подчеркнул он.

Не секрет, что переговоры идут непросто. Но мы точно двигаемся вперед и подходим к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения: продолжать войну или переходить в мир. Надеюсь, что справедливость все же победит.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Руководитель ОП

И сейчас Украина шаг за шагом близится к результату благодаря дипломатическим усилиям и поддержке США и других партнеров, добавил Буданов. Однако, по его словам, мир без ответственности это пауза в боевых действиях, но точно не решение проблемы.

Мир без последствий для агрессора – это его приглашение к повторению в разных уголках мира и пример для всех авторитарных режимов: "нападай, убивай, разрушай, и ничего тебе за это не будет". С точки зрения глобальной безопасности это совершенно очевидно.

Накануне в СМИ появилась информация, что переговоры состоятся 26 февраля. По словам Буданова, действительно, ориентировочные сроки новой встречи именно таковы.

Мне кажется, это уже было официально сказано, что в районе 27 плюс-минус день, два. Поэтому 26 полностью сюда попадает в этот промежуток.

Однако финальная дата встречи еще не согласована, заметил руководитель Офиса президента.

Мы сейчас в процессе подготовки. Это же протокольный вопрос, сами же понимаете. Когда, кому приехать и так далее. Это все три стороны должны между собой согласовать. 4 стороны, по факту, еще и принимающая.

