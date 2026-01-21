"Сдержанный оптимизм". Буданов оценил ход мирных переговоров

Как отметил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, не стоит рассчитывать на то, что мир в стране наступит уже завтра, однако переговоры движутся вперед, поэтому глава ОПУ чувствует сдержанный оптимизм по этому поводу.
Главные тезисы
- Прогресс в мирных переговорах очевиден, но впереди еще много работы.
- Буданов также указал на фактическое поглощение России Китаем.
Буданов оценил прогресс в мирных переговорах
Глава ОПУ в очередной раз напомнил, что прямо сейчас Украина проходит через самую кровавую войну после Второй мировой.
Буданов надеется, что команда президента Владимира Зеленского все же смогла выйти на путь, ведущий к кардинальному решению.
По словам Буданова, уже удалось проделать серьезную работу с представителями команды Дональда Трампа.
Он также добавил, что со слабой позиции говорить с Россией невозможно.
По его убеждению, прямо сейчас происходит фактическое поглощение России Китаем.
Буданов добавил: россияне это понимают, и им от этого больно.
