"Сдержанный оптимизм". Буданов оценил ход мирных переговоров
"Сдержанный оптимизм". Буданов оценил ход мирных переговоров

Как отметил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, не стоит рассчитывать на то, что мир в стране наступит уже завтра, однако переговоры движутся вперед, поэтому глава ОПУ чувствует сдержанный оптимизм по этому поводу.

Главные тезисы

  • Прогресс в мирных переговорах очевиден, но впереди еще много работы.
  • Буданов также указал на фактическое поглощение России Китаем.

Глава ОПУ в очередной раз напомнил, что прямо сейчас Украина проходит через самую кровавую войну после Второй мировой.

Буданов надеется, что команда президента Владимира Зеленского все же смогла выйти на путь, ведущий к кардинальному решению.

Мы двигаемся вперед, и хотя было бы неправдой обещать, что мир наступит уже завтра, усилия для этого прилагаются огромные. Если нужно четко определить ситуацию, в которой мы находимся сейчас, я бы использовал термин "сдержанный оптимизм". Многие говорят о том, что Украина должна иметь место за столом переговоров. На самом деле, мы уже в процессе, и этот процесс не идет без нас.

По словам Буданова, уже удалось проделать серьезную работу с представителями команды Дональда Трампа.

Он также добавил, что со слабой позиции говорить с Россией невозможно.

Поэтому нам критически необходимо дальнейшее единство и помощь партнеров: от вооружения до политического влияния общин. Распри между партнерами только играют на руку врагу, — предупредил Буданов.

По его убеждению, прямо сейчас происходит фактическое поглощение России Китаем.

Буданов добавил: россияне это понимают, и им от этого больно.

