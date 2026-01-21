"Сдержанный оптимизм". Буданов оценил ход мирных переговоров

Как отметил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, не стоит рассчитывать на то, что мир в стране наступит уже завтра, однако переговоры движутся вперед, поэтому глава ОПУ чувствует сдержанный оптимизм по этому поводу.

Буданов оценил прогресс в мирных переговорах

Глава ОПУ в очередной раз напомнил, что прямо сейчас Украина проходит через самую кровавую войну после Второй мировой.

Буданов надеется, что команда президента Владимира Зеленского все же смогла выйти на путь, ведущий к кардинальному решению.

Мы двигаемся вперед, и хотя было бы неправдой обещать, что мир наступит уже завтра, усилия для этого прилагаются огромные. Если нужно четко определить ситуацию, в которой мы находимся сейчас, я бы использовал термин "сдержанный оптимизм". Многие говорят о том, что Украина должна иметь место за столом переговоров. На самом деле, мы уже в процессе, и этот процесс не идет без нас. Кирилл Буданов Глава ОПУ

По словам Буданова, уже удалось проделать серьезную работу с представителями команды Дональда Трампа.

Он также добавил, что со слабой позиции говорить с Россией невозможно.

Поэтому нам критически необходимо дальнейшее единство и помощь партнеров: от вооружения до политического влияния общин. Распри между партнерами только играют на руку врагу, — предупредил Буданов. Поделиться

По его убеждению, прямо сейчас происходит фактическое поглощение России Китаем.