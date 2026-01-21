"Відчуваю стриманий оптимізм". Буданов оцінив хід мирних перемовин

Як зазначив очільник Офісу президента України Кирило Буданов, не варто розраховувати на те, що мир в країні настане вже завтра, однак перемовини рухаються вперед, тому глава ОПУ наразі відчуває стриманий оптимізм з цього приводу.
Головні тези:
- Прогрес у мирних перемовинах є очевидним, але попереду ще багато роботи.
- Буданов також вказав на фактичне поглинання Росії Китаєм.
Буданов оцінив прогрес у мирних перемовинах
Глава ОПУ вкотре нагадав, що просто зараз Україна проходить через найкривавішу війну після Другої світової.
Буданов плекає надію, що команда президента Володимира Зеленського все ж таки змогла вийти на шлях, який веде до кардинального рішення.
За словами Буданова, уже вдалося провести серйозну роботу з представниками команди Дональда Трампа.
Він також додав, що зі слабкої позиції говорити з Росією неможливо.
На його переконання, просто зараз відбувається фактичне поглинання Росії Китаєм.
Буданов додав: росіяни це розуміють, і їм від цього боляче.
