"Відчуваю стриманий оптимізм". Буданов оцінив хід мирних перемовин

Як зазначив очільник Офісу президента України Кирило Буданов, не варто розраховувати на те, що мир в країні настане вже завтра, однак перемовини рухаються вперед, тому глава ОПУ наразі відчуває стриманий оптимізм з цього приводу.

Буданов оцінив прогрес у мирних перемовинах

Глава ОПУ вкотре нагадав, що просто зараз Україна проходить через найкривавішу війну після Другої світової.

Буданов плекає надію, що команда президента Володимира Зеленського все ж таки змогла вийти на шлях, який веде до кардинального рішення.

Ми рухаємося вперед, і хоча було б неправдою обіцяти, що мир настане вже завтра, зусилля для цього докладаються величезні. Якщо потрібно чітко окреслити ситуацію, у якій ми перебуваємо зараз, я б використав термін “стриманий оптимізм”. Багато хто говорить про те, що Україна повинна мати місце за столом перемовин. Насправді ми вже в процесі, і цей процес не йде без нас. Кирило Буданов Глава ОПУ

За словами Буданова, уже вдалося провести серйозну роботу з представниками команди Дональда Трампа.

Він також додав, що зі слабкої позиції говорити з Росією неможливо.

Тому нам критично необхідна подальша єдність і допомога партнерів: від озброєння до політичного впливу громад. Чвари між партнерами лише грають на руку ворогу, — попередив Буданов.

На його переконання, просто зараз відбувається фактичне поглинання Росії Китаєм.