"Відчуваю стриманий оптимізм". Буданов оцінив хід мирних перемовин
Категорія
Політика
Дата публікації

"Відчуваю стриманий оптимізм". Буданов оцінив хід мирних перемовин

Кирило Буданов
Буданов оцінив актуальну ситуацію у мирних перемовинах

Як зазначив очільник Офісу президента України Кирило Буданов, не варто розраховувати на те, що мир в країні настане вже завтра, однак перемовини рухаються вперед, тому глава ОПУ наразі відчуває стриманий оптимізм з цього приводу.

Головні тези:

  • Прогрес у мирних перемовинах є очевидним, але попереду ще багато роботи.
  • Буданов також вказав на фактичне поглинання Росії Китаєм.

Буданов оцінив прогрес у мирних перемовинах

Глава ОПУ вкотре нагадав, що просто зараз Україна проходить через найкривавішу війну після Другої світової.

Буданов плекає надію, що команда президента Володимира Зеленського все ж таки змогла вийти на шлях, який веде до кардинального рішення.

Ми рухаємося вперед, і хоча було б неправдою обіцяти, що мир настане вже завтра, зусилля для цього докладаються величезні. Якщо потрібно чітко окреслити ситуацію, у якій ми перебуваємо зараз, я б використав термін “стриманий оптимізм”. Багато хто говорить про те, що Україна повинна мати місце за столом перемовин. Насправді ми вже в процесі, і цей процес не йде без нас.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Глава ОПУ

За словами Буданова, уже вдалося провести серйозну роботу з представниками команди Дональда Трампа.

Він також додав, що зі слабкої позиції говорити з Росією неможливо.

Тому нам критично необхідна подальша єдність і допомога партнерів: від озброєння до політичного впливу громад. Чвари між партнерами лише грають на руку ворогу, — попередив Буданов.

На його переконання, просто зараз відбувається фактичне поглинання Росії Китаєм.

Буданов додав: росіяни це розуміють, і їм від цього боляче.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ сформували унікальну кіл-зону — це може змінити хід війни
Кіл-зона в Куп'янську може “розростися”
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Автоконцерн Renault погодився виробляти дрони для України
Renault посилить армію України
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Генсек НАТО обурюється, що всі забули про Україну через Трампа та Гренландію
Рютте

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?