Буданов розкрив деталі нового раунду мирних переговорів
Категорія
Політика
Дата публікації

Буданов розкрив деталі нового раунду мирних переговорів

Буданов
Read in English
Джерело:  РБК Україна

Перемовини між Україною та РФ наближаються до моменту, коли сторонам доведеться ухвалювати остаточні рішення. Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов на Justice Conference.

Головні тези:

  • Останній раунд перемовин України та РФ наближається до прийняття остаточних рішень.
  • Мирні переговори важливі для убезпечення українців від повторення російської агресії.
  • Успішне завершення переговорів потребує відповідальності, прозорості та уважності до глобальної безпеки.

Настає час приймати остаточне рішення — Буданов

За словами Буданова, такі війни, як агресія РФ проти України, не закінчуються самі по собі. Є два варіанти: справедливе рішення або ж повернення війни у більш масштабних і небезпечних формах.

Тому увага України зосереджена на мирних переговорах, які не просто зупинять війну, а убезпечать українців від повторення російської агресії, наголосив він.

Не секрет, перемовини йдуть непросто. Але ми точно рухаємось вперед і підходимо до моменту, коли всім сторонам потрібно буде приймати остаточні рішення: продовжувати цю війну або переходити в мир. Сподіваюсь, що справедливість все ж таки переможе.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Керівник ОП

І зараз Україна крок за кроком наближається до результату завдяки дипломатичним зусиллям та підтримці США та інших партнерів, додав Буданов. Однак, за його словами, мир без відповідальності — це пауза у бойових діях, але точно не вирішення проблеми.

Мир без наслідків для агресора — це його запрошення до повторення в різних кутках світу і приклад для усіх авторитарних режимів: "нападай, вбивай, руйнуй, і нічого тобі за це не буде". З точки зору глобальної безпеки це абсолютно очевидно.

Напередодні в медіа з'явилася інформація, що переговори відбудуться 26 лютого. За словами Буданова, дійсно, орієнтовні терміни нової зустрічі саме такі.

Мені здається, це вже було офіційно сказано, що в районі 27-го плюс-мінус день, два. Тому 26-те повністю сюди попадає в цей проміжок.

Однак фінальна дата зустрічі ще не узгоджена, зауважив керівник Офісу президента.

Ми зараз в процесі підготовки. Це ж протокольне питання, ж самі розумієте. Коли, кому приїхати і так далі. Це ж всі три сторони мають між собою узгодити. 4 сторони, по факту, ще й приймаюча.

