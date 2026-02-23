Буданов розкрив деталі нового раунду мирних переговорів

Перемовини між Україною та РФ наближаються до моменту, коли сторонам доведеться ухвалювати остаточні рішення. Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов на Justice Conference.
Головні тези:
- Останній раунд перемовин України та РФ наближається до прийняття остаточних рішень.
- Мирні переговори важливі для убезпечення українців від повторення російської агресії.
- Успішне завершення переговорів потребує відповідальності, прозорості та уважності до глобальної безпеки.
Настає час приймати остаточне рішення — Буданов
За словами Буданова, такі війни, як агресія РФ проти України, не закінчуються самі по собі. Є два варіанти: справедливе рішення або ж повернення війни у більш масштабних і небезпечних формах.
Тому увага України зосереджена на мирних переговорах, які не просто зупинять війну, а убезпечать українців від повторення російської агресії, наголосив він.
І зараз Україна крок за кроком наближається до результату завдяки дипломатичним зусиллям та підтримці США та інших партнерів, додав Буданов. Однак, за його словами, мир без відповідальності — це пауза у бойових діях, але точно не вирішення проблеми.
Напередодні в медіа з'явилася інформація, що переговори відбудуться 26 лютого. За словами Буданова, дійсно, орієнтовні терміни нової зустрічі саме такі.
Мені здається, це вже було офіційно сказано, що в районі 27-го плюс-мінус день, два. Тому 26-те повністю сюди попадає в цей проміжок.
Однак фінальна дата зустрічі ще не узгоджена, зауважив керівник Офісу президента.
