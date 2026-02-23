Буданов розкрив деталі нового раунду мирних переговорів

Перемовини між Україною та РФ наближаються до моменту, коли сторонам доведеться ухвалювати остаточні рішення. Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов на Justice Conference.

Настає час приймати остаточне рішення — Буданов

За словами Буданова, такі війни, як агресія РФ проти України, не закінчуються самі по собі. Є два варіанти: справедливе рішення або ж повернення війни у більш масштабних і небезпечних формах.

Тому увага України зосереджена на мирних переговорах, які не просто зупинять війну, а убезпечать українців від повторення російської агресії, наголосив він.

Не секрет, перемовини йдуть непросто. Але ми точно рухаємось вперед і підходимо до моменту, коли всім сторонам потрібно буде приймати остаточні рішення: продовжувати цю війну або переходити в мир. Сподіваюсь, що справедливість все ж таки переможе. Кирило Буданов Керівник ОП

І зараз Україна крок за кроком наближається до результату завдяки дипломатичним зусиллям та підтримці США та інших партнерів, додав Буданов. Однак, за його словами, мир без відповідальності — це пауза у бойових діях, але точно не вирішення проблеми.

Мир без наслідків для агресора — це його запрошення до повторення в різних кутках світу і приклад для усіх авторитарних режимів: "нападай, вбивай, руйнуй, і нічого тобі за це не буде". З точки зору глобальної безпеки це абсолютно очевидно. Поширити

Напередодні в медіа з'явилася інформація, що переговори відбудуться 26 лютого. За словами Буданова, дійсно, орієнтовні терміни нової зустрічі саме такі.

Мені здається, це вже було офіційно сказано, що в районі 27-го плюс-мінус день, два. Тому 26-те повністю сюди попадає в цей проміжок.

Однак фінальна дата зустрічі ще не узгоджена, зауважив керівник Офісу президента.