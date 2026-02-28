Буданов заявил, что Россия соглашается на гарантии безопасности США для Украины

Россия согласится на гарантии безопасности США для Украины —Буданов

Об этом Буданов сказал в эфире телемарафона.

Что касается гарантий безопасности. На прошедших переговорах российская сторона прямо сказала: гарантии безопасности, которые США предлагают Украине, они примут и никуда не деться. То, что предлагают США, они прямо говорят, что будут вынуждены принять их. Кирилл Буданов Председатель ОП

Он добавил, что это "наши гарантии", и России придется их уважать. Относительно США, руководитель ОП подчеркнул, что их можно любить человека, однако не уважать не удастся. Так что в вопросах гарантий безопасности есть определенный прогресс.

Резюмируя Буданов сказал, что Украина хотела бы, чтобы были гарантии безопасности, а затем все остальное. Однако как будет — покажет время.