Буданов заявил, что Россия соглашается на гарантии безопасности США для Украины
Буданов заявил, что Россия соглашается на гарантии безопасности США для Украины

Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Руководитель офиса президента Кирилл Буданов заявил, что россияне согласились принять гарантии безопасности, которые США предлагают Украине.

Главные тезисы

  • Россия согласилась на гарантии безопасности от США для Украины, но их активация возможна только после окончания войны.
  • Гарантии безопасности являются ключевым пунктом в переговорах по ситуации в Украине согласно заявлению Кирилла Буданова.

Россия согласится на гарантии безопасности США для Украины —Буданов

Об этом Буданов сказал в эфире телемарафона.

Что касается гарантий безопасности. На прошедших переговорах российская сторона прямо сказала: гарантии безопасности, которые США предлагают Украине, они примут и никуда не деться. То, что предлагают США, они прямо говорят, что будут вынуждены принять их.

Он добавил, что это "наши гарантии", и России придется их уважать. Относительно США, руководитель ОП подчеркнул, что их можно любить человека, однако не уважать не удастся. Так что в вопросах гарантий безопасности есть определенный прогресс.

Резюмируя Буданов сказал, что Украина хотела бы, чтобы были гарантии безопасности, а затем все остальное. Однако как будет — покажет время.

Наверное, мы бы все хотели, чтобы были сначала гарантии безопасности, а потом другое. Но как оно будет, покажет время. Но, я думаю, что гарантии безопасности будут активированы параллельно с завершением войны, если мы до этого дойдем. Я вижу это именно так. Я не говорю, что это единственная позиция. Но я думаю, что будет именно так.

