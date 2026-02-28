Буданов заявил, что Россия соглашается на гарантии безопасности США для Украины

Руководитель офиса президента Кирилл Буданов заявил, что россияне согласились принять гарантии безопасности, которые США предлагают Украине.
Главные тезисы
- Россия согласилась на гарантии безопасности от США для Украины, но их активация возможна только после окончания войны.
- Гарантии безопасности являются ключевым пунктом в переговорах по ситуации в Украине согласно заявлению Кирилла Буданова.
Россия согласится на гарантии безопасности США для Украины —Буданов
Об этом Буданов сказал в эфире телемарафона.
Он добавил, что это "наши гарантии", и России придется их уважать. Относительно США, руководитель ОП подчеркнул, что их можно любить человека, однако не уважать не удастся. Так что в вопросах гарантий безопасности есть определенный прогресс.
Резюмируя Буданов сказал, что Украина хотела бы, чтобы были гарантии безопасности, а затем все остальное. Однако как будет — покажет время.
