Буданов заявив, що Росія погоджується на гарантії безпеки США для України

Росія погодиться на гарантії безпеки США для України — Буданов

Про це Буданов сказав в ефірі телемарафону.

Щодо гарантій безпеки. На минулих перемовинах російська сторона прямо сказала: гарантії безпеки, які США пропонують Україні, вони приймуть, і нікуди не подітись. Те, що пропонують США, вони прямо кажуть, що будуть змушені їх прийняти. Кирило Буданов Голова ОП

Він додав, що це "наші гарантії", і Росії доведеться їх поважати. Щодо США, керівник ОП наголосив, що їх можна любити чи не людини, однак не поважати не вдасться. Тож у питаннях гарантій безпеки є певний прогрес.

Резюмуючи Буданов сказав, що Україна хотіла б, щоб були гарантії безпеки, а потім все інше. Однак як воно буде — покаже час.