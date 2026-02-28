Буданов заявив, що Росія погоджується на гарантії безпеки США для України

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що росіяни погодилися прийняти гарантії безпеки, які США пропонують Україні.
Головні тези:
- Російська сторона погодилася на гарантії безпеки від США для України, які намірено прийняти.
- Кирило Буданов підкреслив, що ці гарантії є ключовим пунктом у переговорах.
- Хоча у питанні гарантій безпеки досягнуто певний прогрес, їх активація можлива лише після завершення війни.
Росія погодиться на гарантії безпеки США для України — Буданов
Про це Буданов сказав в ефірі телемарафону.
Він додав, що це "наші гарантії", і Росії доведеться їх поважати. Щодо США, керівник ОП наголосив, що їх можна любити чи не людини, однак не поважати не вдасться. Тож у питаннях гарантій безпеки є певний прогрес.
Резюмуючи Буданов сказав, що Україна хотіла б, щоб були гарантії безпеки, а потім все інше. Однак як воно буде — покаже час.
