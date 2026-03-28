Держава нарешті повинна створити Пантеон видатних українців — Буданов

Глава Офісу президента України Кирило Буданов публічно закликав владу країни до створення Пантеон видатних українців. На його переконання, це наш спільний обов’язок.

Пантеон видатних українців — чому він настільки важливий

За словами Буданова, 28 березня він склив важливу нараду — до неї доєдналися представники керівництва парламенту України, колег з Офісу Президента, науковців, представників громадянського суспільства, Українського Інституту національної пам’яті, представників уряду, профільних організацій.

У центрі уваги була ініціатива щодо перепоховання на рідній землі видатних українців, які все своє життя присвятили Україні, однак досі спочивають на чужині.

Десятки й сотні борців за Україну, видатних постатей різних епох, різних професій. Наше завдання — повернути їх додому. Багато хто з них заповідав бути перепохованим у вільній та незалежній Україні. Справа непроста, оскільки поховання розкидані по всьому світу. Кожен крок — від юридичних процедур до перенесення праху — здійснюватиметься за згоди нащадків та з дотриманням законодавства. Кирило Буданов Глава ОПУ

Як зазначив Буданов, йдеться про масштабну комплексну програму з повернення нашої історії та встановлення правди.

Для реалізації цієї мети вкрай ажливо визначити фінальний список постатей та конкретне місце в Києві, де буде зведено Пантеон.