Держава нарешті повинна створити Пантеон видатних українців — Буданов

Глава Офісу президента України Кирило Буданов публічно закликав владу країни до створення Пантеон видатних українців. На його переконання, це наш спільний обов’язок.
Головні тези:
- Ідея перепоховання на рідній землі видатних українців отримала широку підтримку керівництва та суспільства.
- Повернення історичної пам’яті та встановлення правди — це крок до посилення національної ідентичності.
Пантеон видатних українців — чому він настільки важливий
За словами Буданова, 28 березня він склив важливу нараду — до неї доєдналися представники керівництва парламенту України, колег з Офісу Президента, науковців, представників громадянського суспільства, Українського Інституту національної пам’яті, представників уряду, профільних організацій.
У центрі уваги була ініціатива щодо перепоховання на рідній землі видатних українців, які все своє життя присвятили Україні, однак досі спочивають на чужині.
Як зазначив Буданов, йдеться про масштабну комплексну програму з повернення нашої історії та встановлення правди.
Для реалізації цієї мети вкрай ажливо визначити фінальний список постатей та конкретне місце в Києві, де буде зведено Пантеон.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-