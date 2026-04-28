Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди официально подтвердил уже третье поражение НПЗ в российском Туапсе Краснодарского края. Прямо сейчас на вражеском заводе бушует масштабный пожар, который не могут потушить.

"Бавовна" в России 28 апреля — последние подробности

Туапсе 3.0 Римейк Дня БАБАКА: «Слушай, а что если завтра не будет? Сегодня, например, тоже не было…» На фоне едва слышно, но навязчиво звучит жизнерадостное: "I got you babe, I got you babe...". Регулярная термическая утилизация черного хребетного золота, спровоцированная, конечно, путём самовозгорания. Роберт "Мадьяр" Бровди Командующий Сил беспилотных систем Украины

По словам местных жителей, они слышали более десятка громких взрывов в течение нескольких часов.

Очевидцы атаки утверждают, что группы украинских дронов летели со стороны моря на низкой высоте.

Также указано, что в одном из районов на месте падения обломков дрона начался пожар, видны огонь и дым.

Согласно последним данным, под удары попали морской терминал и НПЗ.

Власти РФ официально подтвердили, что пожар на заводе пытаются потушить "122 человека и 39 единиц техники" российского МЧС.