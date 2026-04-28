"Туапсе 3.0". В России снова горит НПЗ в Краснодарском крае — видео

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди официально подтвердил уже третье поражение НПЗ в российском Туапсе Краснодарского края. Прямо сейчас на вражеском заводе бушует масштабный пожар, который не могут потушить.
Главные тезисы
- Украинские дроны совершали атаку со стороны моря.
- Местные пишут, что огонь перешул уже на третий резервуар.
"Бавовна" в России 28 апреля — последние подробности
По словам местных жителей, они слышали более десятка громких взрывов в течение нескольких часов.
Очевидцы атаки утверждают, что группы украинских дронов летели со стороны моря на низкой высоте.
Также указано, что в одном из районов на месте падения обломков дрона начался пожар, видны огонь и дым.
Согласно последним данным, под удары попали морской терминал и НПЗ.
Власти РФ официально подтвердили, что пожар на заводе пытаются потушить "122 человека и 39 единиц техники" российского МЧС.
По словам очевидцев, огонь уже перешел на третий резервуар.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-