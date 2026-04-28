Росія завдала ударів по Кривому Рогу — загинула людина, 5 постраждали
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала ударів по Кривому Рогу — загинула людина, 5 постраждали

Атака Росії на Кривий Ріг - що відомо
Read in English
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

28 квітня російські загарбники здійснили атаку на інфраструктуру Кривого Рогу, внаслідок ударів загинув 40-річний чоловік, ще п'ятеро цивільних були поранені.

Головні тези:

  •  Майже 30 разів ворог атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.
  • У регіоні російські окупанти поранили ще одну людину.

Атака Росії на Кривий Ріг — що відомо

З офіційною заявою з цього приводу виступив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Він підтвердив, що ворог завдав ударів по інфраструктурному об'єкту. Тоді було відомо про одного загиблого та одного пораненого.

Трохи пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що російські загарбники завдали кількох ударів по Кривому Рогу.

Внаслідок повітряного нападу пошкоджено інфраструктуру.

Загинув 40-річний чоловік. Ще пʼятеро чоловіків — 31, 32, 41, 45 та 57 років дістали поранень. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Олександр Ганжа

Олександр Ганжа

Голова Дніпропетровської ОВА

Він також наголосив, що майже 30 разів армія РФ атакувала два райони області безпілотниками та артилерією.

На Нікопольщині ворог влучив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській і Червоногригорівській громадах.

Пошкоджені приватні будинки та господарська споруда. Поранень дістав чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості, — додав Ганжа.

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?