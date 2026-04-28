Росія завдала ударів по Кривому Рогу — загинула людина, 5 постраждали

28 квітня російські загарбники здійснили атаку на інфраструктуру Кривого Рогу, внаслідок ударів загинув 40-річний чоловік, ще п'ятеро цивільних були поранені.

Атака Росії на Кривий Ріг — що відомо

З офіційною заявою з цього приводу виступив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Він підтвердив, що ворог завдав ударів по інфраструктурному об'єкту. Тоді було відомо про одного загиблого та одного пораненого.

Трохи пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що російські загарбники завдали кількох ударів по Кривому Рогу.

Внаслідок повітряного нападу пошкоджено інфраструктуру.

Загинув 40-річний чоловік. Ще пʼятеро чоловіків — 31, 32, 41, 45 та 57 років дістали поранень. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Олександр Ганжа Голова Дніпропетровської ОВА

Він також наголосив, що майже 30 разів армія РФ атакувала два райони області безпілотниками та артилерією.

На Нікопольщині ворог влучив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській і Червоногригорівській громадах.