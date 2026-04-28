Генштаб оголосив про ураження 4 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 27 квітня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу чотири райони зосередження живої сили російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочалася 1525-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 226 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 28 березня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 327 640 (+1 180) осіб

  • бойових броньованих машин — 24 483 (+16) од.

  • артилерійських систем — 40 771 (+34) од.

  • РСЗВ — 1 755 (+2) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 260 258 (+1 039) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 91 986 (+276) од.

  • спеціальної техніки — 4 141 (+5) од.

Вчора противник завдав 76 авіаційних ударів, скинувши 247 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6251 дрон-камікадзе та здійснив 2283 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 34 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Дніпропетровській області — Покровське, Лісне, Новоселівка та Гаврилівка; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Різдвянка, Верхня Терса, Широке, Свобода, Долинка, Рівне, Новоселівка, Любицьке, Червона Криниця, Одарівка, Запорожець та Новоолександрівка.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?