Генштаб оголосив про ураження 4 районів зосередження армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 27 квітня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу чотири райони зосередження живої сили російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1525-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 226 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 28 березня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 327 640 (+1 180) осіб
бойових броньованих машин — 24 483 (+16) од.
артилерійських систем — 40 771 (+34) од.
РСЗВ — 1 755 (+2) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 260 258 (+1 039) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 91 986 (+276) од.
спеціальної техніки — 4 141 (+5) од.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Дніпропетровській області — Покровське, Лісне, Новоселівка та Гаврилівка; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Різдвянка, Верхня Терса, Широке, Свобода, Долинка, Рівне, Новоселівка, Любицьке, Червона Криниця, Одарівка, Запорожець та Новоолександрівка.
