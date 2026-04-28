Украина осуществила несколько успешных дистрайков по РФ — все детали и видео

Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что в минувшую ночь Силы обороны Украины смогли поразить НПЗ "Туапсинский", РЛС радиотехнического батальона "Ай-Петри" и несколько других важных вражеских целей.
Главные тезисы
- На НПЗ в Туапсе бушует масштабный пожар, который не могут потушить.
- В результате атаки зафиксировано горение не менее 4 резервуаров на территории нефтеперерабатывающего завода.
Генштаб объявил список пораженных целей РФ
С целью сокращения военно-экономического потенциала страны-агрессорки нанесен еще один удар по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае.
Что важно понимать, это НПЗ, который вовлечен в обеспечение российских захватчиков на территории Украины.
Украинские ударные дроны смогли поразить территорию объекта — это спровоцировало масштабный пожар, который до сих пор не могут потушить.
Более того, Силы обороны Украины успешно атаковали радиолокационную станцию радиотехнического батальона "Ай-Петри" в районе Охотничьего, что во временно оккупированном украинском Крыму.
На этом фоне Генштаб также подтвердил поражение вражеского пункта управления дронов.
На этот раз громкие взрывы гремели в окрестностях Голой Пристани Херсонской области.
