Зеленський ухвалив санкції проти Богдана та соратників Медведчука

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти п'яти осіб - серед них ексголова Офісу президента Андрій Богдан та двоє функціонерів олімпійського спорту РФ.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський ухвалив санкції проти п'ятерох осіб, включаючи ексголову Офісу президента Андрія Богдана.
- Серед осіб, які опинилися під обмеженням, також російський бізнесмен і функціонери олімпійського спорту з РФ.
Зеленський ухвалив нові санкції: хто у списках
Про це повідомляється на сайті президента України.
Під обмеження потрапили п'ятеро:
Андрій Богдан - колишній голова Офісу Президента України;
Богдан Пукіш - бізнесмен, соратник і партнер підсанкційного Віктора Медведчука;
Алан Кірюхін - російський бізнесмен, ключовий менеджер підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій;
Станіслав Поздняков і Михайло Маміашвілі - функціонери-пропагандисти олімпійського спорту РФ.
Їхні дії, за оцінкою РНБО, загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.
Санкції застосовані на 10 років. Вони передбачають:
блокування активів;
заборону торговельних операцій;
зупинення ліцензій та інших дозволів;
заборону брати участь у приватизації та оренді держмайна;
позбавлення державних нагород України - безстроково.
Богдан - юрист за фахом, у минулому особистий адвокат олігарха Ігоря Коломойського. На президентських виборах 2019 року він консультував команду Зеленського з правових питань, а після перемоги того на виборах очолив спочатку Адміністрацію, а потім і щойно створений Офіс Президента.
На посаді він пробув менше року - у лютому 2020-го Зеленський його звільнив.
