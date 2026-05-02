Зеленський ухвалив санкції проти Богдана та соратників Медведчука
Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти п'яти осіб - серед них ексголова Офісу президента Андрій Богдан та двоє функціонерів олімпійського спорту РФ.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський ухвалив санкції проти п'ятерох осіб, включаючи ексголову Офісу президента Андрія Богдана.
  • Серед осіб, які опинилися під обмеженням, також російський бізнесмен і функціонери олімпійського спорту з РФ.

Зеленський ухвалив нові санкції: хто у списках

Про це повідомляється на сайті президента України.

Під обмеження потрапили п'ятеро:

  • Андрій Богдан - колишній голова Офісу Президента України;

  • Богдан Пукіш - бізнесмен, соратник і партнер підсанкційного Віктора Медведчука;

  • Алан Кірюхін - російський бізнесмен, ключовий менеджер підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій;

  • Станіслав Поздняков і Михайло Маміашвілі - функціонери-пропагандисти олімпійського спорту РФ.

Їхні дії, за оцінкою РНБО, загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

Санкції застосовані на 10 років. Вони передбачають:

  • блокування активів;

  • заборону торговельних операцій;

  • зупинення ліцензій та інших дозволів;

  • заборону брати участь у приватизації та оренді держмайна;

  • позбавлення державних нагород України - безстроково.

Богдан - юрист за фахом, у минулому особистий адвокат олігарха Ігоря Коломойського. На президентських виборах 2019 року він консультував команду Зеленського з правових питань, а після перемоги того на виборах очолив спочатку Адміністрацію, а потім і щойно створений Офіс Президента.

На посаді він пробув менше року - у лютому 2020-го Зеленський його звільнив.

Більше по темі

Зеленський ухвалив санкції проти 130 військових командирів та релігійних діячів РФ
Зеленський присоромив Ізраїль та анонсував санкції проти союзників Росії
Викрадення дітей і тіньовий флот — Зеленський ухвалив нові санкції проти РФ
