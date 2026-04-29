Викрадення дітей і тіньовий флот — Зеленський ухвалив нові санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський повідомив про нові санкційні рішення проти російських функціонерів і колаборантів на ТОТ, причетних до викрадення українських дітей, та проти 23 суден російського тіньового флоту.
Головні тези:
- Зеленський ввів нові санкції проти Росії у зв'язку з викраденням українських дітей та діяльністю тіньового флоту.
- Санкції спрямовані на осіб, причетних до вивезення дітей з окупованих територій та на судна для нафтового експорту з РФ.
Зеленський ухвалив нові санкції проти Росії
Сьогодні є нові санкційні рішення України — проти російських субʼєктів, які причетні до викрадення українських дітей, та проти суден російського тіньового флоту.
Зеленський уточнив, що в першому санкційному списку особи, причетні до вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій, знищення їхньої ідентичності та приховування від сімей і від України.
У другому санкційному списку, за його словами, 23 судна, які Москва використовує для нафтового експорту.
Він додав, що Україна готує на найближчий час іще один санкційний пакет — особливої ваги.
Офіс Президента інформує, що глава держави підписав укази № 350/2026 і № 351/2026, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій.
Перший санкційний пакет спрямований проти 20 фізичних і чотирьох юридичних осіб, які причетні до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України та нав’язування їм російської ідеології.
Серед них — "уповноважені з прав дитини" низки областей Росії, керівництво управлінь і відомств із соціального розвитку, депутати представницьких органів РФ, працівники органів виконавчої влади, а також ті, хто служить окупаційним органам влади на тимчасово окупованих територіях України.
Зокрема, під санкції потрапили:
голова "Центру морської підготовки "Варяг" Олександр Д’яченко, який у тимчасово окупованому Криму проводить пропагандистську індоктринацію молоді для відбору до підпорядкованих ФСБ військових навчальних закладів;
так званий депутат Пологівської райради Запорізької області Юрій Мітленко, який забезпечував примусову паспортизацію українців і видавав російські документи школярам, які досягли 14 років;
так званий депутат "Херсонської обласної думи" від партії "Єдина Росія" Ігор Телегін, який організовував пропагандистські та мілітаризовані заходи для молоді на тимчасово окупованих територіях;
директорка школи у Вуглегірську Ірина Шетеля, причетна до вивезення 130 українських дітей до Ростовської області.
Санкції також застосовані до громадських організацій, рухів і військово-патріотичних клубів, які допомагають у примусовій "інтеграції" викрадених українських дітей у культурно-освітній та ідеологічний простір Росії.
До другого санкційного списку ввійшли 23 морські судна, які Росія використовує для експорту нафти й нафтопродуктів. Ці танкери в обхід санкцій перевозять енергоресурси з російських портів до країн, що й далі купують нафту в Росії.
Зокрема, два судна забезпечують перевалку з танкерів льодового класу на танкери тіньового флоту для подальшого транспортування морем. Вони функціонують як логістичні хаби експортних операцій компанії "Газпром нефть", зазначають в ОП.
Судна ходили під прапорами Росії та третіх країн:
Панама — 7,
Барбадос — 4,
Палау — 3,
РФ — 2,
Маршаллові Острови — 1,
Комори — 1,
Гаяна — 1,
Сент-Вінсент і Гренадіни — 1,
Антигуа і Барбуда — 1,
Мадагаскар — 1,
Мозамбік — 1.
Щодо п’яти з них уже застосовані санкції США.
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-