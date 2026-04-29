Викрадення дітей і тіньовий флот — Зеленський ухвалив нові санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський повідомив про нові санкційні рішення проти російських функціонерів і колаборантів на ТОТ, причетних до викрадення українських дітей, та проти 23 суден російського тіньового флоту.

Зеленський уточнив, що в першому санкційному списку особи, причетні до вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій, знищення їхньої ідентичності та приховування від сімей і від України.

Серед цих санкціонованих осіб функціонери державної системи Росії, колаборанти на тимчасово окупованій території і пропагандисти. Володимир Зеленський Президент України

У другому санкційному списку, за його словами, 23 судна, які Москва використовує для нафтового експорту.

Щодо частини цього списку вже застосовані також санкції партнерів. Працюємо, щоб синхронізувати всі наші санкційні режими — санкції партнерів в Україні та санкції України в юрисдикціях партнерів.

Він додав, що Україна готує на найближчий час іще один санкційний пакет — особливої ваги.

Офіс Президента інформує, що глава держави підписав укази № 350/2026 і № 351/2026, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій.

Перший санкційний пакет спрямований проти 20 фізичних і чотирьох юридичних осіб, які причетні до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України та нав’язування їм російської ідеології.

Серед них — "уповноважені з прав дитини" низки областей Росії, керівництво управлінь і відомств із соціального розвитку, депутати представницьких органів РФ, працівники органів виконавчої влади, а також ті, хто служить окупаційним органам влади на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, під санкції потрапили:

голова "Центру морської підготовки "Варяг" Олександр Д’яченко, який у тимчасово окупованому Криму проводить пропагандистську індоктринацію молоді для відбору до підпорядкованих ФСБ військових навчальних закладів;

так званий депутат Пологівської райради Запорізької області Юрій Мітленко, який забезпечував примусову паспортизацію українців і видавав російські документи школярам, які досягли 14 років;

так званий депутат "Херсонської обласної думи" від партії "Єдина Росія" Ігор Телегін, який організовував пропагандистські та мілітаризовані заходи для молоді на тимчасово окупованих територіях;

директорка школи у Вуглегірську Ірина Шетеля, причетна до вивезення 130 українських дітей до Ростовської області.

Санкції також застосовані до громадських організацій, рухів і військово-патріотичних клубів, які допомагають у примусовій "інтеграції" викрадених українських дітей у культурно-освітній та ідеологічний простір Росії.

Притягнення до відповідальності за викрадення українських дітей — один із пріоритетів. Зло не може залишатися безкарним. Також реалізовуємо додаткові обмеження проти тіньового флоту, є цікаві цілі. Це означає і подальші юридичні наслідки на основі санкцій. Нашу роботу цінують партнери, — наголосив радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

До другого санкційного списку ввійшли 23 морські судна, які Росія використовує для експорту нафти й нафтопродуктів. Ці танкери в обхід санкцій перевозять енергоресурси з російських портів до країн, що й далі купують нафту в Росії.

Зокрема, два судна забезпечують перевалку з танкерів льодового класу на танкери тіньового флоту для подальшого транспортування морем. Вони функціонують як логістичні хаби експортних операцій компанії "Газпром нефть", зазначають в ОП.

Судна ходили під прапорами Росії та третіх країн:

Панама — 7,

Барбадос — 4,

Палау — 3,

РФ — 2,

Маршаллові Острови — 1,

Комори — 1,

Гаяна — 1,

Сент-Вінсент і Гренадіни — 1,

Антигуа і Барбуда — 1,

Мадагаскар — 1,

Мозамбік — 1.

Щодо п’яти з них уже застосовані санкції США.