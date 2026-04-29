Викрадення дітей і тіньовий флот — Зеленський ухвалив нові санкції проти РФ
Президент Володимир Зеленський повідомив про нові санкційні рішення проти російських функціонерів і колаборантів на ТОТ, причетних до викрадення українських дітей, та проти 23 суден російського тіньового флоту.

Головні тези:

  • Зеленський ввів нові санкції проти Росії у зв'язку з викраденням українських дітей та діяльністю тіньового флоту.
  • Санкції спрямовані на осіб, причетних до вивезення дітей з окупованих територій та на судна для нафтового експорту з РФ.

Зеленський ухвалив нові санкції проти Росії

Сьогодні є нові санкційні рішення України — проти російських субʼєктів, які причетні до викрадення українських дітей, та проти суден російського тіньового флоту.

Зеленський уточнив, що в першому санкційному списку особи, причетні до вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій, знищення їхньої ідентичності та приховування від сімей і від України.

Серед цих санкціонованих осіб функціонери державної системи Росії, колаборанти на тимчасово окупованій території і пропагандисти.

У другому санкційному списку, за його словами, 23 судна, які Москва використовує для нафтового експорту.

Щодо частини цього списку вже застосовані також санкції партнерів. Працюємо, щоб синхронізувати всі наші санкційні режими — санкції партнерів в Україні та санкції України в юрисдикціях партнерів.

Він додав, що Україна готує на найближчий час іще один санкційний пакет — особливої ваги.

Офіс Президента інформує, що глава держави підписав укази № 350/2026 і № 351/2026, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій.

Перший санкційний пакет спрямований проти 20 фізичних і чотирьох юридичних осіб, які причетні до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України та нав’язування їм російської ідеології.

Серед них — "уповноважені з прав дитини" низки областей Росії, керівництво управлінь і відомств із соціального розвитку, депутати представницьких органів РФ, працівники органів виконавчої влади, а також ті, хто служить окупаційним органам влади на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, під санкції потрапили:

  • голова "Центру морської підготовки "Варяг" Олександр Д’яченко, який у тимчасово окупованому Криму проводить пропагандистську індоктринацію молоді для відбору до підпорядкованих ФСБ військових навчальних закладів;

  • так званий депутат Пологівської райради Запорізької області Юрій Мітленко, який забезпечував примусову паспортизацію українців і видавав російські документи школярам, які досягли 14 років;

  • так званий депутат "Херсонської обласної думи" від партії "Єдина Росія" Ігор Телегін, який організовував пропагандистські та мілітаризовані заходи для молоді на тимчасово окупованих територіях;

  • директорка школи у Вуглегірську Ірина Шетеля, причетна до вивезення 130 українських дітей до Ростовської області.

Санкції також застосовані до громадських організацій, рухів і військово-патріотичних клубів, які допомагають у примусовій "інтеграції" викрадених українських дітей у культурно-освітній та ідеологічний простір Росії.

Притягнення до відповідальності за викрадення українських дітей — один із пріоритетів. Зло не може залишатися безкарним. Також реалізовуємо додаткові обмеження проти тіньового флоту, є цікаві цілі. Це означає і подальші юридичні наслідки на основі санкцій. Нашу роботу цінують партнери, — наголосив радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

До другого санкційного списку ввійшли 23 морські судна, які Росія використовує для експорту нафти й нафтопродуктів. Ці танкери в обхід санкцій перевозять енергоресурси з російських портів до країн, що й далі купують нафту в Росії.

Зокрема, два судна забезпечують перевалку з танкерів льодового класу на танкери тіньового флоту для подальшого транспортування морем. Вони функціонують як логістичні хаби експортних операцій компанії "Газпром нефть", зазначають в ОП.

Судна ходили під прапорами Росії та третіх країн:

  • Панама — 7,

  • Барбадос — 4,

  • Палау — 3,

  • РФ — 2,

  • Маршаллові Острови — 1,

  • Комори — 1,

  • Гаяна — 1,

  • Сент-Вінсент і Гренадіни — 1,

  • Антигуа і Барбуда — 1,

  • Мадагаскар — 1,

  • Мозамбік — 1.

Щодо п’яти з них уже застосовані санкції США.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив причину свого візиту до Азербайджану
Зеленський та Алієв
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський присоромив Ізраїль та анонсував санкції проти союзників Росії
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія прагне зірвати оборонну співпрацю України з країнами Близького Сходу — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський

