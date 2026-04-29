Похищение детей и теневой флот — Зеленский принял новые санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский сообщил о новых санкционных решениях против российских функционеров и коллаборантов на ТОТ, причастных к похищению украинских детей, и против 23 судов российского теневого флота.

Зеленский принял новые санкции против России

Сегодня есть новые санкционные решения Украины против российских субъектов, причастных к похищению украинских детей, и против судов российского теневого флота.

Зеленский уточнил, что в первом санкционном списке лица, причастные к вывозу украинских детей с временно оккупированных территорий, уничтожению их идентичности и сокрытию от семей и Украины.

Среди этих санкционированных лиц функционеры государственной системы России, коллаборанты на временно оккупированной территории и пропагандисты. Владимир Зеленский Президент Украины

Во втором санкционном списке, по его словам, 23 судна, которые Москва использует для нефтяного экспорта.

В части этого списка уже применены также санкции партнеров. Работаем, чтобы синхронизировать все наши санкционные режимы — санкции партнеров в Украине и санкции Украины в юрисдикциях партнеров.

Он добавил, что Украина готовит на ближайшее время еще один санкционный пакет — особый вес.

Офис Президента информирует, что глава государства подписал указы №350/2026 и №351/2026, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения санкций.

Первый санкционный пакет направлен против 20 физических и четырех юридических лиц, причастных к вывозу украинских детей с временно оккупированных территорий Украины и навязыванию им российской идеологии.

Среди них — "уполномоченные по правам ребенка" ряда областей России, руководство управлений и ведомств по социальному развитию, депутаты представительных органов РФ, работники органов исполнительной власти, а также служащие оккупационным органам власти на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, под санкции попали:

председатель "Центра морской подготовки "Варяг" Александр Дьяченко, который во временно оккупированном Крыму проводит пропагандистскую индоктринацию молодежи для отбора в подчиненные ФСБ военные учебные заведения;

так называемый депутат Пологовского райсовета Запорожской области Юрий Митленко, который обеспечивал принудительную паспортизацию украинцев и выдавал российские документы школьникам, достигшим 14 лет;

так называемый депутат "Херсонской областной думы" от партии "Единая Россия" Игорь Телегин, который организовывал пропагандистские и милитаризованные мероприятия для молодежи на временно оккупированных территориях;

директор школы в Углегорске Ирина Шетеля, причастная к вывозу 130 украинских детей в Ростовскую область.

Санкции также применены к общественным организациям, движениям и военно-патриотическим клубам, которые помогают в принудительной "интеграции" похищенных украинских детей в культурно-образовательном и идеологическом пространстве России.

Привлечение к ответственности за похищение украинских детей — один из приоритетов. Зло не может оставаться безнаказанным. Также реализуем дополнительные ограничения против теневого флота, есть интересные цели. Это означает и дальнейшие юридические последствия на основе санкций. Нашу работу ценят партнеры, подчеркнул советник, уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Во второй санкционный список вошли 23 морских судна, которые Россия использует для экспорта нефти и нефтепродуктов. Эти танкеры в обход санкций перевозят энергоресурсы из российских портов в страны, продолжающие покупать нефть в России.

В частности, два судна обеспечивают перевалку из танкеров ледового класса на танкеры теневого флота для последующей транспортировки по морю. Они функционируют как логистические хабы экспортных операций компании "Газпром нефть", отмечают в ОП.

Суда ходили под флагами России и третьих стран:

Панама — 7,

Барбадос — 4,

Палау — 3,

РФ — 2,

Маршалловы Острова — 1,

амбары — 1,

Гайана — 1,

Сент-Винсент и Гренадины — 1,

Антигуа и Барбуда.

Мадагаскар — 1,

Мозамбик — 1.

По пяти из них уже применены санкции США.