Похищение детей и теневой флот — Зеленский принял новые санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский сообщил о новых санкционных решениях против российских функционеров и коллаборантов на ТОТ, причастных к похищению украинских детей, и против 23 судов российского теневого флота.
Главные тезисы
- Украина вводит новые санкции против России из-за похищения украинских детей и деятельности теневого флота.
- Санкции охватывают лиц, причастных к вывозу детей с оккупированных территорий и суда для нефтяного экспорта из РФ.
Зеленский принял новые санкции против России
Сегодня есть новые санкционные решения Украины против российских субъектов, причастных к похищению украинских детей, и против судов российского теневого флота.
Зеленский уточнил, что в первом санкционном списке лица, причастные к вывозу украинских детей с временно оккупированных территорий, уничтожению их идентичности и сокрытию от семей и Украины.
Во втором санкционном списке, по его словам, 23 судна, которые Москва использует для нефтяного экспорта.
Он добавил, что Украина готовит на ближайшее время еще один санкционный пакет — особый вес.
Офис Президента информирует, что глава государства подписал указы №350/2026 и №351/2026, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения санкций.
Первый санкционный пакет направлен против 20 физических и четырех юридических лиц, причастных к вывозу украинских детей с временно оккупированных территорий Украины и навязыванию им российской идеологии.
Среди них — "уполномоченные по правам ребенка" ряда областей России, руководство управлений и ведомств по социальному развитию, депутаты представительных органов РФ, работники органов исполнительной власти, а также служащие оккупационным органам власти на временно оккупированных территориях Украины.
В частности, под санкции попали:
председатель "Центра морской подготовки "Варяг" Александр Дьяченко, который во временно оккупированном Крыму проводит пропагандистскую индоктринацию молодежи для отбора в подчиненные ФСБ военные учебные заведения;
так называемый депутат Пологовского райсовета Запорожской области Юрий Митленко, который обеспечивал принудительную паспортизацию украинцев и выдавал российские документы школьникам, достигшим 14 лет;
так называемый депутат "Херсонской областной думы" от партии "Единая Россия" Игорь Телегин, который организовывал пропагандистские и милитаризованные мероприятия для молодежи на временно оккупированных территориях;
директор школы в Углегорске Ирина Шетеля, причастная к вывозу 130 украинских детей в Ростовскую область.
Санкции также применены к общественным организациям, движениям и военно-патриотическим клубам, которые помогают в принудительной "интеграции" похищенных украинских детей в культурно-образовательном и идеологическом пространстве России.
Во второй санкционный список вошли 23 морских судна, которые Россия использует для экспорта нефти и нефтепродуктов. Эти танкеры в обход санкций перевозят энергоресурсы из российских портов в страны, продолжающие покупать нефть в России.
В частности, два судна обеспечивают перевалку из танкеров ледового класса на танкеры теневого флота для последующей транспортировки по морю. Они функционируют как логистические хабы экспортных операций компании "Газпром нефть", отмечают в ОП.
Суда ходили под флагами России и третьих стран:
Панама — 7,
Барбадос — 4,
Палау — 3,
РФ — 2,
Маршалловы Острова — 1,
амбары — 1,
Гайана — 1,
Сент-Винсент и Гренадины — 1,
Антигуа и Барбуда.
Мадагаскар — 1,
Мозамбик — 1.
По пяти из них уже применены санкции США.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-