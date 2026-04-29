Россия стремится сорвать оборонное сотрудничество Украины со странами Ближнего Востока — Зеленский

Украина получила российские документы, определяющие направления противодействия РФ контактам с партнерами в рамках Drone Deals.
Главные тезисы
- Россия пытается помешать Украине развивать сотрудничество со странами Ближнего Востока.
- Украина стремится сократить российские экспортные потери от санкций и продолжает операцию по ограничению нефтяных доходов России.
Россия будет срывать украинские оборонные соглашения на Ближнем Востоке — Зеленский
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский по результатам отчета руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского.
По словам главы государства, зафиксировали обновленный уровень российских экспортных потерь от украинских дальнобойных санкций, а именно: порт Приморск — минус 13% погрузки, Новороссийск — минус 38%, Усть-Луга — минус 43%.
Как отметил Зеленский, "получили российские документы, определяющие направления их противодействия нашим контактам с партнерами в рамках Drone Deals".
Политическое руководство России уже определило как один из основных вызовов возможность Украины получить дополнительные инвестиции, и само лишение Украины доступа к инвестициям и срыв двусторонних соглашений по сотрудничеству в области безопасности и производства оружия, определенных Россией как внешнеполитический приоритет. Особые усилия России в этом контексте будут направлены на противодействие сотрудничеству Украины на Ближнем Востоке и в Заливе, отметил глава государства.
