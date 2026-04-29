Россия стремится сорвать оборонное сотрудничество Украины со странами Ближнего Востока — Зеленский

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский по результатам отчета руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского.

Считаем, что такие внутренние данные могут быть заниженными. В свою очередь будем продолжать операцию по сокращению российских нефтяных доходов и объемов экспорта.

Как отметил Зеленский, "получили российские документы, определяющие направления их противодействия нашим контактам с партнерами в рамках Drone Deals".

Политическое руководство России уже определило как один из основных вызовов возможность Украины получить дополнительные инвестиции, и само лишение Украины доступа к инвестициям и срыв двусторонних соглашений по сотрудничеству в области безопасности и производства оружия, определенных Россией как внешнеполитический приоритет. Особые усилия России в этом контексте будут направлены на противодействие сотрудничеству Украины на Ближнем Востоке и в Заливе, отметил глава государства.