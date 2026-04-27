Авиация РФ сбросила на Украину почти 1400 КАБов в течение недели — Зеленский

Украинские силы ПВО сбивают более 90% вражеских беспилотников, но защита от ударов баллистикой нуждается в усилении.
Главные тезисы
- Российская авиация сбросила на Украину около 1400 КАБов в течение недели, заявил Владимир Зеленский.
- Украинские силы ПВО успешно сбивают более 90% вражеских беспилотников, но необходимо укрепление защиты от ударов баллистикой.
Россия бомбила Украину 1400 КАБ в течение недели
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
В течение прошлой недели РФ выпустила по Украине около 1900 ударных дронов, около 1400 управляемых авиационных бомб и около 60 ракет разных типов.
По его словам, удары РФ подчеркивают, насколько своевременны новые взносы партнеров в программу PURL, а также одобрение 20-го санкционного пакета ЕС и европейского пакета поддержки в 90 млрд евро на Кипре.
Президент Украины также отметил, что каждая дополнительная поставка ракет в ПВО — это спасенные люди, лучше защищенные города и критическая инфраструктура.
