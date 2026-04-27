Авиация РФ сбросила на Украину почти 1400 КАБов в течение недели — Зеленский
Авиация РФ сбросила на Украину почти 1400 КАБов в течение недели — Зеленский

Украинские силы ПВО сбивают более 90% вражеских беспилотников, но защита от ударов баллистикой нуждается в усилении.

Главные тезисы

  • Российская авиация сбросила на Украину около 1400 КАБов в течение недели, заявил Владимир Зеленский.
  • Украинские силы ПВО успешно сбивают более 90% вражеских беспилотников, но необходимо укрепление защиты от ударов баллистикой.

Россия бомбила Украину 1400 КАБ в течение недели

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

В течение прошлой недели РФ выпустила по Украине около 1900 ударных дронов, около 1400 управляемых авиационных бомб и около 60 ракет разных типов.

По его словам, удары РФ подчеркивают, насколько своевременны новые взносы партнеров в программу PURL, а также одобрение 20-го санкционного пакета ЕС и европейского пакета поддержки в 90 млрд евро на Кипре.

Наша система противовоздушной обороны уже демонстрирует очень высокий процент сбития дронов — более 90%. И нужно работать над тем, чтобы этот процент постоянно рос, и не только в сбитии дронов, но и баллистики.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент Украины также отметил, что каждая дополнительная поставка ракет в ПВО — это спасенные люди, лучше защищенные города и критическая инфраструктура.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский подтвердил гибель 4 человек в результате атаки РФ
Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на новую атаку РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский раскрыл причину своего визита в Азербайджан
Зеленский и Алиев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский обратился к миру в 40-ю годовщину Чернобыльской трагедии
Владимир Зеленский
Зеленский призывает мир не допустить новых ядерных катастроф

