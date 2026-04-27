Авіація РФ скинула на Україну майже 1400 КАБів протягом тижня — Зеленський

Росія бомбила Україну 1400 КАБами протягом тижня

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Упродовж минулого тижня РФ випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів.

За його словами, удари РФ підкреслюють, наскільки вчасними є нові внески партнерів до програми PURL, а також схвалення 20-го санкційного пакета ЄС та європейського пакета підтримки в 90 млрд євро на Кіпрі.

Наша система протиповітряної оборони вже демонструє дуже високий відсоток збиття дронів – понад 90%. І потрібно працювати над тим, щоб цей відсоток постійно зростав, і не лише у збитті дронів, а й балістики. Володимир Зеленський Президент України

Президент України також зазначив, що кожна додаткова поставка ракет до ППО – це врятовані люди, краще захищені міста й критична інфраструктура.