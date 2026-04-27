Авіація РФ скинула на Україну майже 1400 КАБів протягом тижня — Зеленський

Українські сили ППО збивають понад 90% ворожих безпілотників, але захист від ударів балістикою потребує підсилення.
Головні тези:
- Російська авіація скинула на Україну майже 1400 КАБів за тиждень, заявив Володимир Зеленський.
- Ця активність авіації є ще одним викликом для безпеки та стабільності на території України.
Росія бомбила Україну 1400 КАБами протягом тижня
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Упродовж минулого тижня РФ випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів.
За його словами, удари РФ підкреслюють, наскільки вчасними є нові внески партнерів до програми PURL, а також схвалення 20-го санкційного пакета ЄС та європейського пакета підтримки в 90 млрд євро на Кіпрі.
Президент України також зазначив, що кожна додаткова поставка ракет до ППО – це врятовані люди, краще захищені міста й критична інфраструктура.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-