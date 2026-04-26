Зеленський звернувся до світу в 40-ві роковини Чорнобильської трагедії

26 квітня президент України Володимир Зеленський нагадав українцям та всій міжнародній спільноті, як 40 років тому світ зіткнувся з однією з найбільших ядерних катастроф — саме тоді прогримів потужний вибух на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції.
Головні тези:
- Сотні тисяч людей роками долають наслідки тієї трагедії.
- Однак терор Росії в Україні може призвести до нової катастрофи.
Зеленський закликає світ не допустити нових ядерних катастроф
Глава держави нагадав, що через вибух на ЧАЕС назовні потрапила значна кількість радіоактивних речовин.
Хоча з того дня минули вже кілька десятиліть — сотні тисяч людей досі відчувають наслідки цієї трагедії.
Володимир Зеленський звертає увагу на те, що саме Росія своєю війною проти України ставить увесь світ на межу техногенної аварії.
Міжнародна спільнота не має права ігнорувати той факт, що російсько-іранські «шахеди» постійно пролітають над станцією, а один із них минулого року вдарив по конфайнменту.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-