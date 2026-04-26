Зеленський звернувся до світу в 40-ві роковини Чорнобильської трагедії

26 квітня президент України Володимир Зеленський нагадав українцям та всій міжнародній спільноті, як 40 років тому світ зіткнувся з однією з найбільших ядерних катастроф — саме тоді прогримів потужний вибух на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції.

Зеленський закликає світ не допустити нових ядерних катастроф

Глава держави нагадав, що через вибух на ЧАЕС назовні потрапила значна кількість радіоактивних речовин.

Хоча з того дня минули вже кілька десятиліть — сотні тисяч людей досі відчувають наслідки цієї трагедії.

Щоб стримати радіацію, над зруйнованим реактором побудували саркофаг. А пізніше більш ніж 40 країн закрили його безпечним конфайнментом, щоб не допустити нових катастроф. Саме ці дві споруди є тим, що захищає від викидів радіації та забруднень. Їх утримання та захист — в інтересах кожного. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський звертає увагу на те, що саме Росія своєю війною проти України ставить увесь світ на межу техногенної аварії.

Міжнародна спільнота не має права ігнорувати той факт, що російсько-іранські «шахеди» постійно пролітають над станцією, а один із них минулого року вдарив по конфайнменту.