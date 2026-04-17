Словаччина нахабно оскаржуватиме рішення ЄС про заборону імпорту російського газу

Словаччина найближчими днями подасть позов, в якому оскаржуватиме рішення ЄС про заборону імпорту російського газу і вимагатиме винесення попереднього судового рішення.
Головні тези:
- Словаччина піддаватиме позов ЄС у зв'язку з рішенням про заборону імпорту російського газу.
- Угорщина та Словаччина виступають проти цієї заборони, намагаючись захистити свій доступ до російського газу.
Словаччина судитиметься з ЄС через російський газ
Про це заявив словацький прем'єр Роберт Фіцо. Позов буде подано до Суду ЄС, зазначив він, критикуючи процедуру прийняття цього регламенту.
Словацький прем'єр додав, що рішення щодо санкцій та питань зовнішньої політики мають ухвалюватися одноголосно.
Угорщина вже подала позов проти заборони, а Словаччина раніше заявляла, що зробить те саме. Фіцо зазначив, що уряд подасть свій позов до 27 квітня.
Обидві країни продовжують отримувати російський газ, попри зусилля ЄС, спрямовані на те, щоб позбавитись залежності від російських енергоносіїв та скоротити фінансування війни РФ проти України.
3 грудня 2025 року представники Європейської ради та Європарламенту досягли попередньої домовленості про повну відмову від імпорту російського природного газу до 2027 року.
Вже через два тижні, 17 грудня, Європейський парламент схвалив плани ЄС щодо поетапної відмови від імпорту газу з РФ.
