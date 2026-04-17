Словаччина нахабно оскаржуватиме рішення ЄС про заборону імпорту російського газу
Категорія
Економіка
Дата публікації

Фіцо
Read in English
Джерело:  Reuters

Словаччина найближчими днями подасть позов, в якому оскаржуватиме рішення ЄС про заборону імпорту російського газу і вимагатиме винесення попереднього судового рішення.

Головні тези:

  • Словаччина піддаватиме позов ЄС у зв'язку з рішенням про заборону імпорту російського газу.
  • Угорщина та Словаччина виступають проти цієї заборони, намагаючись захистити свій доступ до російського газу.

Словаччина судитиметься з ЄС через російський газ

Про це заявив словацький прем'єр Роберт Фіцо. Позов буде подано до Суду ЄС, зазначив він, критикуючи процедуру прийняття цього регламенту.

На думку уряду Словаччини, це є явним порушенням усіх принципів, на яких ґрунтуються договори ЄС.

Словацький прем'єр додав, що рішення щодо санкцій та питань зовнішньої політики мають ухвалюватися одноголосно.

Угорщина вже подала позов проти заборони, а Словаччина раніше заявляла, що зробить те саме. Фіцо зазначив, що уряд подасть свій позов до 27 квітня.

Обидві країни продовжують отримувати російський газ, попри зусилля ЄС, спрямовані на те, щоб позбавитись залежності від російських енергоносіїв та скоротити фінансування війни РФ проти України.

Заборона на імпорт російського газу була схвалена значною більшістю країн, що дозволило ЄС подолати опір Словаччини та Угорщини під час ухвалення цього рішення.

3 грудня 2025 року представники Європейської ради та Європарламенту досягли попередньої домовленості про повну відмову від імпорту російського природного газу до 2027 року.

Вже через два тижні, 17 грудня, Європейський парламент схвалив плани ЄС щодо поетапної відмови від імпорту газу з РФ.

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
трубопровід
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?