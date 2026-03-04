Словаччина розриває угоду про аварійні постачання електроенергії Україні

Державна компанія Словаччини SEPS офіційно підтвердила, що розриває контракт з українським "Укренерго" на аварійне постачання електроенергії. Що важливо розуміти, це сталося після того, як цей крок схвалив уряд країни під керівництвом Роберта Фіцо.

Влада Словаччина продовжує шантажувати Україну

З офіційним коментарем виступив директор SEPS Мартін Магат.

Він звернув увагу на те, що Україна востаннє отримувала аварійне постачання електрики від Словаччини ще у січні.

Магат також стверджує, що Київ, мовляв, запитував екстрені постачання електроенергії після того, як Словаччина їх заборонила, однак команда Роберта Фіцо не змінила свого рішення.

Що важливо розуміти, прохання про одностороннє розірвання контракту між SEPS та "Укренерго" було подано саме прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Про своє рішення поплічник Путіна оголосив 23 лютого. Це сталося на тлі зупинки постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Тоді Роберто Фіцо заявив, що експорт електрики буде припинено доти, допоки Україна не відновить роботу "Дружби".