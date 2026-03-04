Словакия разрывает соглашение об аварийных поставках электроэнергии Украине
Словакия разрывает соглашение об аварийных поставках электроэнергии Украине

Власти Словакии продолжают шантажировать Украину
Источник:  Dennik N

Государственная компания Словакии SEPS официально подтвердила, что разрывает контракт с украинским "Укрэнерго" на аварийную поставку электроэнергии. Что важно понимать, это произошло после того, как этот шаг одобрило правительство страны под руководством Роберта Фицо.

Главные тезисы

  • Прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никоим образом не повлияет на ситуацию в Украине.
  • Это означает, что план Фицо и Путина снова не сработал.

Власти Словакии продолжают шантажировать Украину

С официальным комментарием выступил директор SEPS Мартин Магат.

Он обратил внимание на то, что Украина в последний раз получала аварийные поставки электричества от Словакии еще в январе.

Магат также утверждает, что Киев запрашивал экстренные поставки электроэнергии после того, как Словакия их запретила, однако команда Роберта Фицо не изменила своего решения.

Что важно понимать, просьба об одностороннем расторжении контракта между SEPS и "Укрэнерго" была подана именно премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

О своем решении приспешник Путина объявил 23 февраля. Это произошло на фоне остановки поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Тогда Роберто Фицо заявил, что экспорт электричества будет прекращен до тех пор, пока Украина не возобновит работу "Дружбы".

В "Укрэнерго" тогда заявили, что прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.

