Словакия будет нагло обжаловать решение ЕС о запрете импорта российского газа
Словакия в ближайшие дни подаст иск, в котором будет оспаривать решение ЕС о запрете импорта российского газа и потребовать вынесения предварительного судебного решения.

Главные тезисы

  • Словакия планирует обжаловать решение ЕС о запрете на импорт российского газа и требует предварительного судебного решения.
  • Премьер-министр Словакии подчеркнул, что запрет на импорт газа из России противоречит принципам договоров ЕС.

Словакия будет судиться с ЕС из-за российского газа

Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо. Иск будет подан в Суд ЕС, отметил он, критикуя процедуру принятия этого регламента.

По мнению правительства Словакии, это явное нарушение всех принципов, на которых основываются договоры ЕС.

Словацкий премьер добавил, что решения по санкциям и вопросам внешней политики должны приниматься единогласно.

Венгрия уже подала иск против запрета, а Словакия ранее заявляла, что сделает то же самое. Фицо отметил, что правительство подаст свой иск до 27 апреля.

Обе страны продолжают получать российский газ, несмотря на усилия ЕС, направленные на то, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей и сократить финансирование войны РФ против Украины.

Запрет на импорт российского газа был одобрен большим большинством стран, что позволило ЕС преодолеть сопротивление Словакии и Венгрии при принятии этого решения.

3 декабря 2025 года представители Европейского совета и Европарламента достигли предварительной договоренности о полном отказе от импорта российского природного газа до 2027 года.

Уже через две недели, 17 декабря, Европейский парламент одобрил планы ЕС по поэтапному отказу от импорта газа из РФ.

