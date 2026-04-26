Зеленский обратился к миру в 40-ю годовщину Чернобыльской трагедии

26 апреля президент Украины Владимир Зеленский напомнил украинцам и всему международному сообществу, как 40 лет назад мир столкнулся с одной из самых больших ядерных катастроф — именно тогда прогремел мощный взрыв на четвертом реакторе Чернобыльской атомной электростанции.

Зеленский призывает мир не допустить новых ядерных катастроф

Глава государства напомнил, что из-за взрыва на ЧАЭС наружу попало значительное количество радиоактивных веществ.

Хотя с того дня прошло уже несколько десятилетий — сотни тысяч людей до сих пор мучаются из-за последствия этой трагедии.

Чтобы сдержать радиацию, над разрушенным реактором был построен саркофаг. А позже более 40 стран закрыли его безопасным конфайнментом, чтобы не допустить новых катастроф. Именно эти два строения являются тем, что защищает от выбросов радиации и загрязнений. Их содержание и защита — в интересах каждого. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский обращает внимание на те, что именно Россия своей войной против Украины ставит весь мир на грань техногенной аварии.

Международное сообщество не имеет права игнорировать тот факт, что российско-иранские «шахеды» постоянно пролетают над станцией, а один из них в прошлом году ударил по конфайнменту.