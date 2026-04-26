Зеленский обратился к миру в 40-ю годовщину Чернобыльской трагедии
26 апреля президент Украины Владимир Зеленский напомнил украинцам и всему международному сообществу, как 40 лет назад мир столкнулся с одной из самых больших ядерных катастроф — именно тогда прогремел мощный взрыв на четвертом реакторе Чернобыльской атомной электростанции.

Главные тезисы

  • Сотни тысяч человек годами одолевают последствия той трагедии.
  • Однако террор России в Украине может привести к новой катастрофе.

Глава государства напомнил, что из-за взрыва на ЧАЭС наружу попало значительное количество радиоактивных веществ.

Хотя с того дня прошло уже несколько десятилетий — сотни тысяч людей до сих пор мучаются из-за последствия этой трагедии.

Чтобы сдержать радиацию, над разрушенным реактором был построен саркофаг. А позже более 40 стран закрыли его безопасным конфайнментом, чтобы не допустить новых катастроф. Именно эти два строения являются тем, что защищает от выбросов радиации и загрязнений. Их содержание и защита — в интересах каждого.

Владимир Зеленский обращает внимание на те, что именно Россия своей войной против Украины ставит весь мир на грань техногенной аварии.

Международное сообщество не имеет права игнорировать тот факт, что российско-иранские «шахеды» постоянно пролетают над станцией, а один из них в прошлом году ударил по конфайнменту.

Мир не должен допустить, чтобы этот ядерный терроризм продолжался, и лучший способ — это заставить Россию прекратить безумные атаки. Помним каждого, кто отдал свою жизнь, ликвидируя последствия этой трагедии. Светлая память всем жертвам Чернобыльской катастрофы, — подчеркнул Владимир Зеленский.

